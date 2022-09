Les funérailles d’Olivia Pratt-Korbel, âgée de neuf ans, assassinée auront lieu aujourd’hui – les personnes en deuil devant porter une “éclaboussure de rose” en hommage.

Innocent Olivia a été abattue de sang-froid après qu’un homme armé ait poursuivi le cambrioleur condamné Joseph Nee chez elle à Dovecot, Liverpool, le 22 août.

Les personnes en deuil de Liverpool ont été invitées par la famille du tot à porter “une touche de rose” en hommage à Olivia Crédit : collecter

Il a ouvert le feu, une balle traversant le poignet de la mère d’Olivia avant de frapper le tot dans son corps – la blessant mortellement.

Alors qu’Olivia gisait mourante sur le sol, des amis insensibles de l’homme blessé sont alors arrivés, l’ont porté jusqu’à leur Audi noire et l’ont emmené à l’hôpital – sans prendre la peine de vérifier la famille.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital mais déclarée morte plus tard dans la nuit.

Ses funérailles débuteront à 11h à l’église catholique St Margaret Mary à Knotty Ash, à côté de l’école d’Olivia, la St Margaret Mary’s Catholic Junior School.

Ses jeunes camarades de classe ne sont pas obligés d’y assister mais honoreront la bien-aimée Olivia en disant des prières et en peignant leurs ongles en rose.

Et ils regarderont le film préféré de la petite fille ; une adaptation du classique ‘Matilda’ de Roald Dahl.

La police de Merseyside a procédé à neuf arrestations depuis le meurtre de la petite, mais personne n’a encore été inculpé de son meurtre.

Cette semaine, les flics ont fouillé le West Derby Golf Club où ils ont recherché les deux armes utilisées lors de l’attaque.

Cela survient alors que le pair conservateur Lord Ashcroft a offert une énorme récompense de 50 000 £ pour les informations menant à l’arrestation du tireur.

La récompense fait suite à un appel déchirant lancé par la mère d’Olivia, Cheryl Korbel, pour retrouver le meurtrier de sa fille – en leur disant “vous savez que vous avez mal agi”.

Avec sa main enveloppée dans un bandage de la nuit où elle a perdu sa fille, Cheryl a déclaré à la police de Merseyside : “Elle était incroyable, elle aimait la vie. Elle était ma petite ombre. Elle est allée partout avec moi.

“Elle n’aimait pas l’école parce qu’elle devait travailler mais elle adorait ça parce qu’elle était avec tous ses amis.

“Tous ceux qu’elle a rencontrés sont tous tombés amoureux d’elle.

“Elle a laissé une marque sur tous ceux qu’elle a rencontrés et elle n’avait peut-être que neuf ans, mais elle a beaucoup emporté ces neuf années.

“Elle n’a jamais, jamais cessé de parler. Et c’est ce qui me manque le plus, parce que je ne peux pas l’entendre parler.

“J’espère qu’ils se manifesteront pour que cela n’arrive à personne d’autre.

“Vous savez que vous avez mal agi, vous devez donc vous avouer comme je l’ai enseigné à mes enfants. Vous faites quelque chose de mal, vous le reconnaissez.”

Pleurant à travers la douleur, Cheryl a exigé que quiconque «cachant les armes» qui a tué Olivia doive «parler».

“Parce qu’ils doivent quitter ces rues, personne, personne du tout, ne devrait avoir à vivre cela”, a ajouté Cheryl.

Toute personne disposant d’informations peut contacter Crimestoppers au 0800 555 111 ou crimestoppers-uk.org.