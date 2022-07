Les funérailles d’Ivana Trump auront lieu à New York

Ivana Trump, femme d’affaires de longue date et ex-épouse de l’ancien président Donald Trump, est pleurée mercredi à New York.

Les personnes en deuil se rassemblent à l’église catholique romaine St. Vincent Ferrer pour se souvenir de la célèbre mondaine. L’ancien président Trump est entré dans l’église par une entrée latérale, et leurs enfants et leurs partenaires — Donald Trump Jr. et sa fiancée, Kimberly Guilfoyle ; Ivanka Trump et son mari, Jared Kushner ; et Eric et Lara Trump – sont présents.

Les trois enfants d’Ivana Trump, ainsi que Dennis Basso, créateur de mode et ami de longue date de Trump, feront des éloges, a déclaré à CNN une source proche du service.

Il n’était pas immédiatement clair si l’ancienne première dame Melania Trump ou les autres enfants de l’ancien président, Tiffany et Barron, prévoyaient d’y assister.

Ivana Trump est décédée à 73 ans des suites de “blessures contondantes” au torse, ont annoncé les autorités.

Élevée dans la Tchécoslovaquie communiste, Ivana Trump s’est associée à Donald Trump sur certains de ses projets immobiliers les plus importants. Les deux ont divorcé en 1992 à la suite de sa liaison tabloïd avec Marla Maples, la deuxième épouse de Trump et mère de leur fille, Tiffany.

Lorsque le couple s’est finalement installé, Ivana Trump est repartie avec 14 millions de dollars, en plus d’autres avantages comme un immense manoir à Greenwich, Connecticut. Elle s’est mariée et a divorcé deux fois de plus tout en maintenant un style de vie de jet-set et de globe-trotter.

Elle a un jour cité sa “liberté” et sa “vie parfaite” comme raisons pour refuser une offre de servir d’ambassadrice dans sa République tchèque natale.

“On vient de me proposer d’être l’ambassadeur américain en République tchèque – et Donald me l’a dit. Il a dit : ‘Ivana, si tu le veux, je te le donne'”, a déclaré Trump à “CBS Sunday Morning” en 2017. ” Mais j’aime ma liberté. J’aime faire ce que je veux faire, aller où je veux aller, avec qui je veux aller. Et je peux me permettre mon style de vie.”

“OK, pourquoi irais-je dire au revoir à Miami en hiver, au revoir à Saint-Tropez en été et au revoir au printemps et à l’automne à New York ?” elle a continué. “J’ai une vie parfaite.”

L’ancien président a annoncé la mort de son ex-femme sur Truth Social, se souvenant d’elle dans un message comme “une femme merveilleuse, belle et incroyable, qui a mené une vie formidable et inspirante”.

“Sa fierté et sa joie étaient ses trois enfants, Donald Jr., Ivanka et Eric. Elle était si fière d’eux, comme nous étions tous si fiers d’elle. Repose en paix, Ivana !” le message lu.

Ses enfants ont également rendu hommage au public, Ivanka Trump tweetant que sa défunte mère “était brillante, charmante, passionnée et méchamment drôle”, ajoutant: “Elle a vécu pleinement sa vie – ne perdant jamais une occasion de rire et de danser. Je elle nous manquera pour toujours et gardera son souvenir vivant dans nos cœurs pour toujours.”

Eric Trump a écrit en partie sur Instagram que sa mère était “une force dans les affaires, une athlète de classe mondiale, une beauté rayonnante et une mère et une amie attentionnée”.

Zach Erdem, propriétaire d’un restaurant new-yorkais et ami de longue date, a déclaré à CNN qu’il était heureux d’avoir “tant de souvenirs” avec elle. “Tout ce qu’elle voulait, c’est, comme tout le monde, vivre sa vie paisiblement et être elle-même”, a-t-il déclaré.

Ivana Trump, a ajouté Erdem, “n’était qu’une femme pacifique”.