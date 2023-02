Les funérailles de Tire Nichols auront lieu aujourd’hui à Memphis

**METTRE À JOUR**

Pour regarder les funérailles en direct à 14 h HNE, cliquez sur ICI.

Tire Nichols sera inhumé aujourd’hui après une semaine très émouvante de deuil public et d’indignation face au fait que cela se soit produit une fois de plus.

Le gardien rapporte que les funérailles de Tyr auront lieu à l’église chrétienne Mississippi Boulevard à Memphis, Tennessee et qu’il sera célébré par le révérend Al Sharpton. Seront également présentes les familles de Breonna Taylor, George Floyd et plusieurs autres familles qui ont subi le type de chagrin que la famille de Nichols connaît actuellement. De plus, le vice-président Kamala Harris sera présent pour représenter en tant que fonctionnaire des États-Unis.

Des milliers de personnes devraient se rendre à Memphis pour célébrer la vie que Tyr a vécue par opposition à la manière odieuse dont il a été volé sur cette terre.

Hier, la famille de Tyre aux côtés d’Al Sharpton et d’autres membres de la communauté se sont réunis à l’église Mason Temple de Dieu en Christ où Martin Luther King Jr. a pris la parole la veille de son assassinat par un suprématiste blanc. C’était par la conception de Sharpton.

“Ils se tiennent sur ce terrain parce que nous continuerons au nom de Tyr à nous diriger vers le sommet de la montagne de Martin”, a-t-il déclaré. « C’est pourquoi nous voulions commencer cela directement sur ce terrain sacré. C’est une terre sainte. Et cette famille est maintenant la nôtre et ils sont entre les mains de l’histoire »

Vous pouvez visiter NewsOne ici pour plus d’informations sur la façon dont vous pouvez voir les funérailles de Tire Nichols.