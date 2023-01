Les funérailles de Stephen ‘tWitch’ Boss sont prévues pour la famille ; “un service plus important pour les amis proches” qui se tiendra à une date ultérieure

Les membres de la famille pleurent Stephen “tWitch” Boss mercredi après-midi avec un petit enterrement prévu pour la défunte star de la télévision.

Il s’est suicidé le 13 décembre à Los Angeles à l’âge de 40 ans.

“Les services pour la famille sont aujourd’hui”, a confirmé une source à Fox News Digital.

Boss laisse dans le deuil sa femme Allison Holker et leurs trois enfants.

“Un service plus important pour les amis proches qu’il considérait comme sa famille aura lieu à une date ultérieure”, a ajouté la source.

Boss a travaillé sur plusieurs films après avoir percé dans l’industrie du divertissement en 2008 sur “Donc tu penses pouvoir danser,” mais il est devenu connu pour avoir apporté de l’énergie au talk-show d’Ellen DeGeneres pendant huit ans.

En 2020, elle en fait officiellement l’un de ses co-producteurs exécutifs de “Le spectacle d’Ellen DeGeneres.” On ne sait pas si Ellen ou l’équipe “SYTYCD” prévoit des services commémoratifs séparés.

Les représentants d’Ellen DeGeneres n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

“J’ai le cœur brisé. tWitch était de l’amour pur et de la lumière”, a écrit DeGeneres sur Instagram au moment de sa mort.

“C’était ma famille et je l’aimais de tout mon cœur. Il va me manquer. Veuillez envoyer votre amour et votre soutien à Allison et à ses magnifiques enfants, Weslie, Maddox et Zaia.”

Holker a rompu son silence sur les réseaux sociaux à propos de la mort de son mari juste avant Noël en partageant un selfie d’elle et de Stephen.

“Mon SEUL et UNIQUE Oh, comme mon cœur me fait mal. Tu nous manques tellement”, a-t-elle écrit.

Le patron est mort d’une blessure par balle auto-infligée à la tête, selon le Los Angeles Médecin légiste-coroner du comté. Le mode de décès était un suicide, selon le rapport fermé. Son lieu de décès a été répertorié comme un “hôtel / motel”.

Après que Boss ait obtenu la deuxième place sur “So You Think You Can Dance”, il est apparu dans la série de films “Step Up” avec Channing Tatum et Jenna Dewan et dans “Magic Mike XXL”, “Ghostbusters” et “Modern Family”.

“Nous nous souviendrons toujours de Stephen ‘tWitch’ Boss pour la lumière et la joie qu’il a apportées dans nos vies et dans le cœur de tant de personnes”, ont déclaré FOX Entertainment, 19 Entertainment et Dick Clark Productions dans un communiqué. “Cette perte tragique et douloureuse d’un talent aussi radieux et inimitable et d’un ami bien-aimé est incommensurable au-delà des mots, et nous pleurons aux côtés de sa famille, de ses proches et de ses fans. ‘tWitch’, tu vas beaucoup nous manquer.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-TALK (8255).