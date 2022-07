Les funérailles de Shinzo Abe voient des personnes en deuil s’aligner dans les rues alors que la procession transporte son corps à travers Tokyo après l’assassinat par fusil de chasse

Les personnes en deuil ont bordé les rues de Tokyo aujourd’hui pour rendre hommage aux funérailles de l’ancien premier ministre assassiné Shinzo Abe.

Les foules ont rempli les trottoirs et se sont inclinées profondément alors qu’un corbillard transportant son cercueil – avec sa veuve Akie sur le siège avant – traversait la capitale drapée de drapeaux.

Des personnes en deuil bordent les rues alors qu’un corbillard transportant le cercueil de Shinzo Abe quitte le temple Zojoji à Tokyo aujourd’hui Crédit : AFP

Akie Abe, la veuve de l’ex-Premier ministre, est assise sur le siège avant du corbillard Crédit : Reuters

Des foules immenses se sont rassemblées pour rendre un dernier hommage Crédit : Reuters

L’actuel Premier ministre Fumio Kishida s’incline en signe de respect alors que le cortège s’arrête devant les bureaux du Premier ministre à Tokyo 1 crédit

Shinzo Abe, le Premier ministre japonais le plus ancien, a été assassiné vendredi à l’âge de 67 ans Crédit : Getty

L’actuel Premier ministre japonais Fumio Kishida et des rangs de responsables ont tenu leurs mains en prière et se sont inclinés alors que le cortège s’arrêtait brièvement devant les bureaux du Premier ministre.

M. Abe – le Premier ministre japonais le plus ancien – a été en charge pendant neuf ans au total.

Vendredi, il est décédé à l’âge de 67 ans après avoir été abattu avec une arme artisanale lors d’un rassemblement électoral à Nara.

Cela a choqué une nation où les armes à feu sont strictement contrôlées et les tirs sont rares.

Des fleurs et des drapeaux nationaux drapés de rubans de deuil noirs ont été déployés à travers Tokyo pour la procession d’aujourd’hui.

De longues files d’attente se sont formées à l’extérieur du temple central de Zojoji, où les funérailles ont eu lieu après une veillée nocturne.

Après une cérémonie privée ce matin, une douzaine d’hélicoptères ont tourné au-dessus de nos têtes alors que le cortège noir s’ébranlait lentement dans les rues.

Les membres du public ont attendu des heures pour voir le cortège et ont silencieusement incliné la tête avec respect au passage.

D’autres ont applaudi et applaudi, et un homme a crié à plusieurs reprises : “Merci beaucoup pour votre travail pour notre pays.”

Le corbillard s’est également arrêté devant le siège du Parti libéral démocrate, où des responsables et des politiciens se sont réunis pour lui dire un dernier adieu.

M. Abe a dirigé le parti et a été Premier ministre de 2006 à 2007, puis de 2012 à 2020.

Hier soir, des personnalités internationales, dont la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen, figuraient parmi les centaines à la veillée funèbre de M. Abe dans le temple.

Elle a déclaré: “Il y a un profond sentiment de tristesse à sa perte.

“Le Premier ministre Abe était un leader visionnaire et il a renforcé le Japon. Je sais que son héritage vivra.”

Mais la Chine a déclenché une querelle diplomatique en déposant une plainte officielle contre le vice-président taïwanais William Lai qui assistait à la cérémonie.

Embuscade

M. Abe a quitté son poste de Premier ministre il y a deux ans, mais faisait campagne pour les élections législatives lorsqu’il a été pris en embuscade vendredi.

Le tireur a été photographié caché derrière M. Abe alors qu’il se préparait à faire un discours.

Quelques instants plus tard, il a fait exploser la victime dans le cou et la poitrine avec un fusil de chasse de fortune construit à partir de deux tuyaux et d’une planche de bois.

Les gardes du corps ont fait tomber le tireur au sol dans des images dramatiques de la scène.

Le vétéran de la marine sans emploi, Yamagami Tetsuya, a déclaré plus tard aux flics qu’il “n’avait pas d’autre choix que de tuer” M. Abe, selon des informations.

On dit qu’il croit que l’ex-Premier ministre était lié aux Moonies, qu’il accuse d’avoir ruiné sa mère financièrement.

Les enquêteurs affirment qu’il a passé des mois à planifier l’assassinat et a acheté des pièces d’armes à feu en ligne.

Ils auraient trouvé un arsenal effrayant d’armes de bricolage dans l’appartement de Tetsuya, notamment des explosifs et un fusil de chasse à neuf canons.

Le suspect de 41 ans a déclaré aux flics qu’il fabriquait des armes à feu en enveloppant des tuyaux en acier avec du ruban adhésif, rapporte NHK.

Les pistolets artisanaux semblaient être tirés électriquement.

Un voisin a déclaré qu’il n’avait jamais rencontré Tetsuya mais qu’il avait entendu des bruits comme une scie utilisée plusieurs fois tard dans la nuit au cours du mois dernier.

Des foules de gens ont rempli les trottoirs pour la procession d’aujourd’hui dans le centre de Tokyo Crédit : AP

Les soldats donnent au cortège une haie d’honneur alors qu’il quitte le temple Crédit : EPA

Les politiciens et les fonctionnaires prient alors que le corbillard s’arrête au siège du Parti libéral démocrate Crédit : Reuters

Les personnes en deuil déposent des fleurs à la mémoire de feu l’ancien Premier ministre au temple Zojoji Crédit : AP

La veuve Akie Abe arrive dans le corbillard avant une veillée hier soir Crédit : Reuters

Shinzo Abe photographié quelques instants avant d’être abattu, avec le tireur qui se cache derrière Crédit : AFP

Yamagami Tetsuya a été arrêté sur les lieux avec un fusil de chasse artisanal Crédit : AP

Yamagami Tetsuya aurait dit aux flics qu’il “n’avait pas d’autre choix que de tuer” Crédit : Reuters