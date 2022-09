Les funérailles de Queen attirent 26 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni

Selon le Broadcasters’ Audience Research Board (BARB), 26,2 millions de personnes en moyenne ont regardé l’heure des funérailles de la reine à l’abbaye de Westminster sur des écrans de télévision.

Cela en fait l’un des plus grands moments de l’histoire de la télévision britannique, même s’il n’a pas atteint le record de 32,3 millions de personnes qui se sont connectées pour voir l’Angleterre remporter la finale de la Coupe du monde en 1966, qui a attiré la plus grande audience de tous les temps, selon la BBC.

Les données BARB pour les téléspectateurs qui regardent sur des ordinateurs personnels, des smartphones et des tablettes seront publiées au début de la semaine prochaine.

Le couronnement de la reine Elizabeth, il y a près de 70 ans, a été décrit par la BBC comme le premier événement télévisé de masse au Royaume-Uni, attirant pour la première fois un public plus large que la radio.

Plus de 20 millions de personnes ont regardé le couronnement en 1953, selon la BBC, et beaucoup se sont rassemblées autour des téléviseurs dans les pubs et les maisons des voisins. Des caméras ont été installées dans l’abbaye de Westminster pour la première fois pour couvrir l’événement.

Les funérailles de lundi ont été les premières à être télévisées pour un monarque britannique. Le cortège funèbre du roi George VI, son père, a été diffusé en 1952, mais pas les funérailles elles-mêmes.

Beaucoup de choses se sont passées depuis lors. La population britannique – et le choix d’appareils et de plateformes sur lesquels les gens peuvent regarder la télévision – a considérablement augmenté.

Pourtant, en 1966, environ 59% de la population britannique a vu l’Angleterre battre l’Allemagne de l’Ouest en finale de la Coupe du monde. Les chiffres d’audience d’aujourd’hui pour les personnes qui regardent les funérailles de la reine sur les seuls téléviseurs représentent une proportion similaire, à 55%.

— David Zurawik et Arnaud Siad ont contribué au reportage.