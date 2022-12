Les funérailles de masse à Gaza font pleurer, rares critiques du Hamas

Israël affirme que le bouclage, qui restreint la circulation des personnes et des biens à l’intérieur et à l’extérieur du territoire, est nécessaire pour empêcher le Hamas de s’armer. Israël et ses alliés occidentaux ont qualifié le Hamas, un groupe islamique voué à la destruction d’Israël, de groupe terroriste. Les critiques disent que le blocus équivaut à une punition collective.

Le blocus a étouffé l’économie de Gaza, où le chômage avoisine les 50 %, et les habitants sont généralement prompts à blâmer Israël pour les conditions difficiles. Mais de plus en plus, les familles ont commencé à se plaindre de la direction du Hamas, citant les impôts élevés, son régime autoritaire et un nombre croissant de dirigeants, dont son chef suprême Ismail Haniyeh, qui ont déménagé à l’étranger dans des endroits plus confortables avec leurs familles.