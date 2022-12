Les funérailles de masse à Gaza font pleurer, rares critiques du Hamas

KHAN YOUNIS, Bande de Gaza (AP) – Des milliers de personnes se sont jointes dimanche aux funérailles de huit jeunes hommes palestiniens qui se sont noyés au large des côtes tunisiennes il y a près de deux mois alors qu’ils tentaient de naviguer vers une nouvelle vie en Europe.

Les noyades se sont répercutées dans tout Gaza, attirant l’attention sur les conditions désastreuses dans le territoire après un blocus israélo-égyptien de 15 ans, mais suscitant également de rares critiques publiques à l’encontre du groupe militant du Hamas au pouvoir.

« Le gouvernement qui nous gouverne ici en est la raison. C’est à blâmer. C’est à blâmer », a déclaré Naheel Shaath, dont le fils de 21 ans, Adam, était parmi les morts. “Je blâme tous les fonctionnaires ici qui ne se soucient pas des jeunes ou ne leur offrent pas d’opportunités d’emploi.”

Israël et l’Égypte ont imposé le blocus après que le Hamas a pris le contrôle de Gaza à l’Autorité palestinienne internationalement reconnue en 2007.

Israël affirme que le bouclage, qui restreint la circulation des personnes et des biens à l’intérieur et à l’extérieur du territoire, est nécessaire pour empêcher le Hamas de s’armer. Israël et ses alliés occidentaux ont qualifié le Hamas, un groupe islamique voué à la destruction d’Israël, de groupe terroriste. Les critiques disent que le blocus équivaut à une punition collective.

Le blocus a étouffé l’économie de Gaza, où le chômage avoisine les 50 %, et les habitants sont généralement prompts à blâmer Israël pour les conditions difficiles. Mais de plus en plus, les familles ont commencé à se plaindre de la direction du Hamas, citant les impôts élevés, son régime autoritaire et un nombre croissant de dirigeants, dont son chef suprême Ismail Haniyeh, qui ont déménagé à l’étranger dans des endroits plus confortables avec leurs familles.

« Nos enfants se noient dans la mer et leurs enfants profitent du luxe. N’est-ce pas injuste ? dit Mme Shaath.

Les huit hommes qui ont été enterrés dimanche, tous originaires de la ville méridionale de Khan Younis, faisaient partie d’une vingtaine de Palestiniens qui se sont noyés au cours des trois derniers mois en route vers l’Europe.

Au cours des dernières années, des milliers de migrants originaires de pays pauvres ou ravagés par la guerre d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Afghanistan ont péri dans la dangereuse traversée de la mer Méditerranée.

Mme Shaath a déclaré que son fils avait étudié la coiffure mais n’avait pas trouvé d’emploi décent. Même lorsqu’il a été embauché dans un salon de coiffure local, il ne gagnait que 10 shekels, soit environ 3 dollars par jour.

“S’il y avait du travail ici pour ces jeunes tristes, seraient-ils partis et auraient migré ?” elle a dit.

Il a suivi un chemin emprunté par des milliers de personnes avant lui, fuyant vers la Turquie, l’un des rares pays qui accepte les Palestiniens de Gaza, dans un voyage périlleux destiné à atteindre l’Europe.

De Turquie, il est allé en Egypte puis en Libye. La famille a déclaré avoir perdu le contact avec lui le 4 octobre, laissant espérer qu’il était parvenu d’une manière ou d’une autre à se rendre en Belgique. Mais la mauvaise nouvelle est tombée le 24 octobre : il était sur un bateau qui a coulé au large de la Tunisie.

Selon l’organisation à but non lucratif Euro-Med Human Rights Monitor, basée à Genève, environ 360 personnes de Gaza sont mortes ou ont disparu en Méditerranée sur des navires de contrebande depuis 2014.

Les corps des huit Palestiniens sur le bateau d’Adam ont été ramenés à Gaza dimanche par le poste-frontière de Rafah avec l’Egypte. Huit ambulances ont transporté les corps vers un hôpital, où des milliers de personnes en lamentation se sont jointes à des funérailles de masse.

La procession s’est divisée en funérailles plus petites alors que chaque famille ramenait son fils à la maison pour un dernier au revoir avant l’enterrement.

Une autre famille, les al-Shaers, a enterré leur fils, Mohammed, 21 ans. Mais son jeune frère Maher, 20 ans, est toujours porté disparu. Ils étaient sur le même bateau condamné.

Leur mère, Amina, a blâmé le Hamas pour la misère de la famille.

« Que voyons-nous à Gaza ? Nous ne voyons que de l’oppression », a-t-elle déclaré. “Ils étouffent les jeunes et les jeunes fuient à cause de leur étouffement.”

___

Akram a rapporté de Hamilton, Canada.

Wafaa Shurafa et Fares Akram, The Associated Press