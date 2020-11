Les funérailles de Maradona SUSPENDUES alors que des foules de personnes en deuil tentent d’entrer dans le palais du gouvernement (VIDEOS)

Des milliers de personnes ont afflué à Buenos Aires pour rendre hommage à la légende du football Diego Armando Maradona, décédé mercredi à l’âge de 60 ans, mais l’afflux de personnes au palais présidentiel a poussé les responsables à suspendre l’événement.

Des images ont montré des milliers de personnes descendant sur la capitale argentine pour honorer le grand footballeur. Mais le rassemblement de masse a non seulement entraîné des problèmes de santé au milieu de la pandémie de Covid-19, mais a également soulevé des signaux d’alarme concernant la sécurité publique.

Des milliers d’Argentins font la queue pour assister aux funérailles de Diego Maradona au palais présidentiel de Casa Rosada au centre-ville de Buenos Aires, les responsables faisant face à des critiques croissantes pour avoir fermé les écoles en raison du COVID-19. pic.twitter.com/uYQT5L44Ho – Gabriel Burin (@GabrielBurin) 26 novembre 2020

La police a été mobilisée pour aider à contenir la foule massive alors que de plus en plus tentaient d’entrer dans la Casa Rosada, la résidence officielle du président où le cercueil de Maradona était gardé. Alors que les fans tentaient d’entrer dans le palais du gouvernement, les clôtures érigées ont été détruites et de multiples échauffourées ont éclaté avec la police. La foule serait devenue anxieuse quand il a été annoncé que la cérémonie se terminerait tôt.

La imagen del día, señores. La Casa Rosada usurpada.👇👊 pic.twitter.com/7s4ZE1hnJa – Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) 26 novembre 2020

Des images de la scène montrent des policiers essayant de retenir les gens avec des boucliers anti-émeute alors que des projectiles leur sont lancés. Des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes ont également été déployés.

VIDEO El adiós a Maradona. Así se vivía desde afuera de Casa Rosada: pic.twitter.com/2BIU10LAzs – Diario Río Negro (@rionegrocomar) 26 novembre 2020

Un équipage espagnol de la RT a été légèrement blessé alors qu’il couvrait l’événement après avoir été pris entre deux feux entre des lanceurs de pierres non identifiés et des policiers tirant des balles en caoutchouc.

Le corps de Maradona serait actuellement transféré au cimetière du Jardin Bella Vista.

VIDEO | Trasladan el cuerpo de Diego Maradona al cementerio en medio de un gran operativo de seguridad. Van hacia el cementerio de Bella Vista. Los incidentes précipitaron el final del velorio en la casa Rosada. La nota: https://t.co/2zJkl6vMbx pic.twitter.com/J17CKmDcVT – Diario Río Negro (@rionegrocomar) 26 novembre 2020

Maradona est décédé mercredi d’un arrêt cardiaque à l’âge de 60 ans. Il se remettait d’une opération au cerveau, qu’il a subie deux semaines avant sa mort.

Aussi sur rt.com Plus d’UN MILLION de personnes devraient assister à la veillée de Diego Maradona à Buenos Aires au milieu d’une vague de chagrin après la mort de l’icône

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!