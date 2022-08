Les funérailles de l’Indiana pour le représentant du GOP Walorski tué dans un accident

GRANGER, Ind. (AP) – Les funérailles de la représentante américaine républicaine de l’Indiana, Jackie Walorski, auront lieu jeudi dans son État d’origine, l’Indiana, où elle et trois autres personnes ont été tuées dans un accident de la route.

Les funérailles devraient commencer à 11 heures à l’église communautaire de Granger, a indiqué Palmer Funeral Homes sur son site Internet.

Walorski, qui avait 58 ans, était dans un SUV avec deux membres de son personnel le 3 août lorsqu’il a traversé la médiane d’une autoroute du nord de l’Indiana pour des raisons inconnues et est entré en collision avec un véhicule venant en sens inverse près de la ville de Wakarusa, le bureau du shérif du comté d’Elkhart. a dit.

Walorski, son employé de 27 ans Zachery Potts de Mishawaka, qui conduisait, et sa directrice des communications de 28 ans, Emma Thomson de Washington, DC, sont tous décédés, tout comme la femme qui conduisait le véhicule frappé par leur VUS.

Potts était le directeur de district de Walorski et le président républicain du comté de St. Joseph, dans le nord de l’Indiana.

Walorski a été élu pour la première fois pour représenter le 2e district du Congrès du nord de l’Indiana en 2012 et cherchait à être réélu cette année dans le district solidement républicain.

Le mari de Walorski, Dean Swihart, a déclaré mercredi dans un communiqué qu’il était “touché par le soutien et la gentillesse” que la famille a reçus depuis sa mort.

“Sa perte laisse un vide énorme dans notre famille, notre communauté et au Congrès”, a déclaré Swihart. “Notre famille reste concentrée uniquement sur la célébration de la mémoire de Jackie et sur le deuil de sa perte alors qu’elle rentre chez elle pour être avec notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.”

Le gouverneur républicain Eric Holcomb a organisé une élection spéciale pour remplir le reste du mandat actuel de Walorski jusqu’à la fin de cette année à la même date que les élections générales du 8 novembre.

En vertu de la loi de l’Indiana, il appartiendra aux responsables républicains locaux de décider des nominations pour l’élection spéciale et de remplacer Walorski sur le bulletin de vote pour le mandat complet de deux ans. Le Parti républicain de l’État a prévu une réunion du caucus le 20 août pour ces sélections. Aucun candidat républicain ne s’est encore annoncé pour le siège.

