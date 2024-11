Les funérailles de Liam Payne sont reportées à la « semaine prochaine » après un retard

Le père de Liam Payne, Geoff Payne, s’est rendu en Argentine pour ramener le corps de son fils dans son pays natal.

Le corps de la défunte star des One Direction, Liam Payne, aurait été transféré au cimetière britannique historique du nord de Buenos Aires après que son père ait obtenu le permis.

Les médias locaux ont suggéré que le processus de rapatriement serait terminé dimanche ou lundi, dans « 48 heures maximum », après quoi le corps pourrait être transporté au Royaume-Uni.

Le journal disait : « Tous les documents sont prêts pour que l’ancien chanteur des One Direction retourne dans son pays natal afin que des funérailles puissent y avoir lieu la semaine prochaine. Lorsque Geoff Payne est arrivé en Argentine le 18 octobre, on lui a dit que le processus de rapatriement pourrait prendre entre quatre et quatre heures. cinq jours, mais en raison des circonstances entourant la mort de son fils, les choses ont pris plus de temps que prévu. »

Cela survient alors que le père en deuil attend toujours les rapports de toxicologie et les résultats des analyses de tissus de son fils. Geoff a été informé que les résultats des tests seraient nécessaires avant que le corps puisse subir le processus d’embaumement.

Le Dépouiller ça Le hitmaker a perdu la vie après une chute tragique du troisième étage de l’hôtel CasaSur Palermo, à Buenos Aires, où il était en vacances.

Sa mort subite, le 16 octobre, a nécessité une enquête, et la mort, initialement considérée comme un « épisode psychotique » provoqué par la drogue, s’est révélée plus complexe.

La police est toujours à la recherche de preuves et a récemment saisi les ordinateurs et les fichiers de données de l’hôtel. Les enquêteurs tenteraient de localiser le fournisseur de drogue qui a fourni de la drogue au chanteur quelques heures avant sa mort.

Jusqu’à présent, l’enquête sur la mort du chanteur a été qualifiée de « non concluante ».