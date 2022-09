Les chefs des TRANSPORTS disent qu’ils sont confrontés à un plus grand défi que les Jeux olympiques de 2012 alors que plus d’un million de personnes en deuil se rendent à Londres pour rendre hommage à la reine.

Le Rail Delivery Group, qui représente les opérateurs ferroviaires, a mis en garde contre une «demande sans précédent» pendant le mensonge de la Reine.

Le patron de TfL, Andy Byford, a déclaré que le métro faisait face au “plus grand événement et défi” Crédit : Splash

Et le patron de Transport for London, Andy Byford, a déclaré que le métro était confronté au “plus grand événement et défi”.

Il a ajouté: “Je pense que c’est plus difficile que les Jeux olympiques.

“Avec un événement sportif, vous savez où et combien de personnes vont.

“Avec un événement comme celui-ci, il y a plus d’inconnues.”

Network Rail s’est engagé à assurer des services “tout au long de la nuit” sur des itinéraires sélectionnés et des trains supplémentaires lundi pour les funérailles de la reine.

Mais TfL a averti que certaines gares pourraient être fermées “dans un court délai” si les foules devenaient trop importantes, avec des conseils disant que “des mesures de sécurité telles que des fermetures, des trains sans arrêt ou des changements dans la façon dont les clients entrent ou sortent d’une gare peuvent être nécessaires”.

Les personnes en deuil ont été invitées à éviter la station de métro Green Park, près de Buckingham Palace, après que la foule l’ait forcée à fermer brièvement le week-end dernier.

TfL a déclaré qu’il surveillerait les points d’accès “minute par minute”.

Ailleurs, le maire du Grand Manchester Andy Burnham a exprimé de «sérieuses inquiétudes» concernant les promesses de l’opérateur ferroviaire Avanti de huit services supplémentaires par jour vers la capitale après qu’il est apparu que les billets ne seraient libérés qu’à court terme.