Les funérailles de la Reine seront un jour de profond chagrin et de larmes, mais aussi de beauté et de célébration pour une vie merveilleuse

Nos coeurs sont avec toi

AUJOURD’HUI ne ressemblera à aucun autre jour.

Une journée de cérémonie et d’apparat majestueux au-delà de l’expérience de quiconque.

Un jour de profonde tristesse et de larmes, mais de beauté et de fête pour une vie extraordinaire et historique.

Notre pays et une grande partie du monde s’arrêteront, ou du moins s’arrêteront, pour pleurer.

Il est difficile pour les Britanniques de comprendre pleinement la renommée mondiale de notre reine.

À la fin de la journée – après que des millions, dont 2 000 VIP, soient descendus à Londres et à Windsor du monde entier et que la moitié de la population de la planète ait regardé à la télévision – cela pourrait enfin avoir coulé.

Le Soleil souhaite bonne chance à tous ceux qui sont directement impliqués dans les funérailles aujourd’hui et à ceux qui les ont planifiées si méticuleusement pendant de nombreuses années.

Nous avons été témoins, depuis le moment de la mort de Sa Majesté, d’un chef-d’œuvre d’organisation au milieu du choc et du chagrin : des cortèges sombres et des cortèges magnifiques aux promenades royales et même au système de files d’attente pour atteindre Westminster Hall.

Il a été proche du sans faute.

Nous prions qu’aujourd’hui se passe tout aussi bien. Et nous disons à qui voudra le contraire :

Donnez-nous notre journée, sans protestation opportuniste ni nargue républicaine.

Donnez-nous – la majorité qui apprécie et aime notre monarchie, notre histoire et nos traditions – ce jour pour nous unir et pleurer.

Voici une femme de 96 ans dont la sagesse et le sang-froid sans limite ont maintenu la nation unie contre vents et marées pendant 70 ans.

Calme

C’était une manche incroyable. Même les non-royalistes lui doivent, à elle et à sa famille, autant de respect.

Nous avons un petit conseil pour les parents dont les enfants ont un jour de congé : convainquez-les de regarder au moins certains des événements historiques d’aujourd’hui, même s’ils ne sont pas enthousiastes.

Dans les années à venir, ils seront reconnaissants de pouvoir se souvenir du jour où la Grande-Bretagne a enterré notre plus long règne et peut-être même notre plus grand monarque.

Enfin, nos pensées se tournent vers les proches de la reine.

À la mort de son bien-aimé Philip, Sa Majesté elle-même a déclaré: “Quand vous pleurez quelqu’un que vous aimez profondément, ce n’est pas facile quand vous devez le faire en public.”

C’est le fardeau que portent aujourd’hui sa famille, ses amis et son personnel.

Le monde regarde. Mais d’après l’effusion d’amour des 11 derniers jours, ils devraient en être certains :

Nos cœurs sont avec eux.