LA REINE Elizabeth II, la plus ancienne monarque de Grande-Bretagne, est décédée après plus de 70 années extraordinaires sur le trône.

Les funérailles de Sa Majesté auront lieu le lundi 19 septembre et devraient être les plus grandes funérailles royales de l’histoire récente.

Des milliers de personnes se rendront à Londres pour y assister en personne et des millions le regarderont à la télévision.

Les funérailles de la reine seront-elles diffusées à la télévision ?

Les funérailles de la reine sont largement couvertes à la télévision pour permettre aux gens du monde entier de participer au deuil de sa perte.

Sa Majesté est malheureusement décédée le 8 septembre 2022, après 70 années incroyables sur le trône.

La couverture des funérailles débutera quelques heures avant la cérémonie officielle et se poursuivra tout au long de la journée.

Les funérailles de la reine seront largement couvertes à la télévision pour permettre aux gens du monde entier de participer au deuil de sa perte Crédit : Camera Press

Les processions à Londres et à Windsor, ainsi que la cérémonie à l’intérieur de l’abbaye de Westminster, sont télévisées.

Ensuite, un service d’inhumation à la chapelle St George du château de Windsor a lieu.

Il s’agit de la même chapelle où les funérailles du défunt mari de la reine, le prince Philip, ont eu lieu en avril 2021.

Les funérailles de la reine auront-elles lieu en direct ?

Les funérailles de Sa Majesté sont diffusées en direct au Royaume-Uni et dans le monde.

Les chaînes de télévision et les stations de radio commencent leur couverture en direct tôt dans la journée.

Il s’agit de garantir que les personnes en deuil du Royaume-Uni et du monde entier puissent participer à la cérémonie sans avoir à se rendre à Londres.

Comment puis-je regarder les funérailles de la reine ?

Au Royaume-Uni, un certain nombre de chaînes couvrent les cortèges, notamment la BBC, ITV et Sky.

BBC iPlayer propose également une diffusion en direct en ligne gratuite de l’événement.

Les fans royaux et les personnes en deuil aux États-Unis peuvent regarder les funérailles en direct sur NBC News à la fois sur leur réseau et sur leur service de streaming, NBC News Now.

CNN, ABC et Fox News diffuseront également les funérailles.