Les funérailles de la reine représentent un retour en arrière dans la mémoire et en avant dans la transition

Bonjour, observateurs royaux. Il s’agit d’une édition spéciale du bulletin suivant les funérailles de la reine Elizabeth lundi. Lire ceci en ligne ? Inscrivez-vous ici pour le recevoir dans votre boîte de réception.

Au milieu de leur chagrin partagé lundi alors que la famille royale dirigeait le funérailles de la reine Elizabeth il y avait aussi un sentiment de continuité et de transition pour l’institution qu’elle était si dévouée à servir au cours de ses 70 ans de règne.

Des moments profondément personnels et symboliques se sont heurtés à la pompe et à la cérémonie militaire soigneusement chorégraphiée d’un enterrement d’État comme peu l’ont vu.

“Ce qui m’a frappé, c’est la quantité d’émotion sur les visages des membres de la famille royale”, a déclaré l’auteure et historienne royale basée à Toronto, Carolyn Harris, dans une interview.

“Il était clair que pour le nouveau roi Charles III, c’était à la fois une profonde perte personnelle, mais aussi un moment de transition pour lui.

“Il a dirigé le deuil de la reine Elizabeth II, et maintenant il va y avoir un examen accru du nouveau roi et de son rôle de souverain.”

Au cœur des funérailles – basées sur le service funéraire anglican traditionnel – se trouvait le désir d’honorer et de se souvenir de la plus ancienne monarque britannique, décédée à 96 ans le 8 septembre dans son domaine de Balmoral en Écosse.

REGARDER | Les funérailles de la reine – en bref : Les funérailles de la reine Elizabeth, en bref Moments clés du cortège funèbre, du service et de l’engagement de la reine Elizabeth, décédée le 8 septembre.

“Fondamentalement, aujourd’hui était à propos d’elle et de ce qu’elle a fait”, a déclaré Craig Prescott, expert en droit constitutionnel à l’Université de Bangor au Pays de Galles, dans une interview.

Mais autant que cela était exposé – que ce soit en référence à son profond dévouement au devoir et à la foi chrétienne, ou des références plus personnelles qui sont venues à travers des moments comme le skirl d’un joueur de cornemuse solitaire jouant une complainte depuis un balcon de l’abbaye de Westminster – il y avait sans équivoque signale qu’un règne s’est terminé et qu’un autre a commencé.

“Je pense que la partie la plus touchante pour moi a été le service d’incarcération lorsque la couronne, l’orbe et le sceptre ont été retirés du cercueil”, a déclaré Prescott.

“Je pense que crevé, a tracé une ligne claire que je suppose dans un sens … à ce moment-là, la reine n’était plus reine.”

L’orbe et le sceptre sont retirés du cercueil de la reine Elizabeth lors du service d’inhumation à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, à Windsor, en Angleterre, lundi. (Jonathan Brady/Associated Press)

Les funérailles d’État sont rares – la dernière au Royaume-Uni était celle de Winston Churchill, le Premier ministre, en 1965.

Seuls ceux qui ont un peu plus de 70 ans se souviennent peut-être des dernières funérailles nationales d’un monarque – du père de la reine, le roi George VI, en 1952. Et pour celui-là, les caméras de télévision se sont arrêtées à la porte (dans ce cas, au plus petit St George’s Chapel au château de Windsor, où a eu lieu le service d’inhumation de lundi).

Pas aujourd’hui, cependant, alors que les caméras diffusent les funérailles, le cortège militaire et le service d’engagement dans le monde entier, montrant des funérailles royales bien différentes de la façon dont les monarques précédents étaient autrefois commémorés à la fin de leur règne.

REGARDER | Les chiens de la reine Elizabeth et son poney attendent son cortège funèbre : Le corgis et le poney de la reine attendent son cortège funèbre Les deux corgis de la reine Elizabeth, Sandy et Muick, et son poney noir, Emma, ​​étaient au château de Windsor lors du cortège funèbre du défunt monarque.

Judith Rowbotham, spécialiste des sciences sociales et culturelles et professeure de recherche invitée à l’Université de Plymouth, dans le sud-ouest de l’Angleterre, n’a pas pu s’empêcher de repenser aux funérailles de William IV en 1837, lorsque quelques observateurs “ont dit qu’une chose qui était évidente était que les Britanniques ne faisaient pas d’apparat, c’était le chaos et seuls les Européens faisaient de l’apparat.”

“Eh bien, Victoria a changé cela”, a déclaré Rowbotham, repensant aux funérailles de 1901 de la reine Victoria, la fille d’un soldat qui voulait les funérailles d’un soldat.

La reine Elizabeth “a fait de même, et c’est un équilibre intéressant”, a déclaré Rowbotham. “Cela évoque l’héritage, la tradition, tous ces symboles, mais c’est aussi tellement moderne. Ça a été télévisé partout. Ça a été rapporté sur les réseaux sociaux.”

Ainsi, Rowbotham a suggéré, “vous pouvez d’une part souligner à quel point cela a été traditionnel avec les différentes dimensions … fait avec pompe, cérémonie … tout comme ça, mais aussi comment cela a été modernisé.”

Une grande partie de la pompe et de la cérémonie s’est déroulée à travers une procession militaire sans précédent, pleine de représentants des pays du Commonwealth et avec quatre gendarmes en tête.

La reine Elizabeth, présentée le 15 octobre 2020 près de Salisbury, en Angleterre, est restée dans les mémoires à la fois pour son profond dévouement à son rôle et sa foi chrétienne lundi lors de ses funérailles. (Ben Stansall/Getty Images)

“Il n’y a jamais eu de cortège funèbre comme celui-ci”, a déclaré Rowbotham.

“Car [the Queen] était si déterminée — le Commonwealth était si important pour elle… Ils étaient là parce qu’elle voulait qu’ils fassent partie des choses — alors vous avez vu la GRC, et quelle tête de cortège plus impressionnante pourriez-vous obtenir ? »

Même s’il y avait du chagrin affiché lundi, Rowbotham a également trouvé des sentiments d’espoir et de positivité, en particulier dans la musique.

“Dans l’abbaye… les choix étaient édifiants plutôt que sombres, vous aviez donc les hymnes auxquels la congrégation pouvait se joindre.”

Ils étaient également profondément personnels pour la reine.

“Il y avait des hymnes qui étaient également là lors du couronnement de la reine”, a déclaré Harris, qui a également noté que les fleurs sur le cercueil étaient les mêmes que celles qui étaient lors de son mariage avec le prince Philip au même lieu historique en 1947.

“Nous voyons donc des parallèles très significatifs avec ces autres étapes clés de la vie de la reine qui se sont déroulées à l’abbaye de Westminster.”

Autant que lundi était un moment pour se souvenir, pleurer et honorer la reine, c’était aussi un moment pour regarder vers l’avenir.

REGARDER | Les Canadiens se souviennent avoir rencontré la reine et comment cela les a touchés : Les Canadiens partagent leurs souvenirs de leur rencontre avec la reine Elizabeth Des gens de partout au Canada réfléchissent à leurs interactions avec la reine Elizabeth et à la façon dont ils ont été touchés.

“Le décès de la reine a réuni la famille royale, différentes générations, les différentes branches de la famille”, a déclaré Harris. “Ainsi, le rôle de la monarchie en tant que force d’unité a été fortement souligné, par le rassemblement de la famille royale, des têtes couronnées d’Europe et du grand public également.”

Pour certains membres du public, cela signifiait faire la queue par centaines de milliers pour le mensonge en état qui a précédé les funérailles – ainsi que les foules qui se sont rassemblées à Londres et à Windsor lundi, bordant les routes pour apercevoir au passage les processions.

REGARDER | La reine Elizabeth parle du Canada lors de ses visites officielles : La reine Elizabeth parle du Canada Au cours de ses 70 années sur le trône, la reine Elizabeth a effectué 22 visites officielles au Canada. Voici quelques commentaires qu’elle a faits au fil des ans lors de sa visite.

“Ce que nous avons vu aujourd’hui, la taille des foules, le fait que le monde entier était présent, je pense que c’est un témoignage de ce que la reine a fait [since the late 1990s]lentement, sûrement, fermement, juste pour mettre à jour la monarchie dans sa forme actuelle », a déclaré Prescott.

Harris a déclaré que le grand nombre de personnes qui faisaient la queue restera également dans les mémoires.

“Il y avait tellement de gens qui ne voulaient pas simplement faire leurs adieux à la reine mais aussi faire partie d’un moment historique, [because] il est peu probable que nous voyions un autre règne de 70 ans.”

Honorer leur Gan-Gan

Le prince George et la princesse Charlotte marchent après les funérailles de la reine Elizabeth à l’abbaye de Westminster lundi. (Hannah McKay/Associated Press)

Pendant une grande partie de leur jeune vie, les aperçus du prince George et de la princesse Charlotte se sont limités à des photos de famille soigneusement choisies publiées pour marquer leurs anniversaires.

Pourtant, lundi, les deux enfants aînés du prince William et de Kate, princesse de Galles, étaient aux premières loges du déroulement de l’histoire.

L’apparition de George, 9 ans, et de Charlotte, 7 ans, a été une surprise pour Rowbotham.

“Je suis sûre que cela a demandé beaucoup de réflexion, mais ils étaient tous les deux assez âgés”, a-t-elle déclaré. “Ils aimaient leur arrière-grand-mère, leur Gan-Gan, comme George l’appelait, et pour qu’ils l’aient perdue à cet âge, ils sont en fait assez vieux pour s’en souvenir.”

Prescott a vu l’apparition de George et Charlotte comme « disant que c’est l’avenir de la monarchie et disant [it on] la plus grande scène à ce jour.”

“Vous aviez Charles … puis William et George se sont assis … l’un à côté de l’autre. Je pense qu’il y avait un signe clair qu’il était le roi en attente, et puis il y a George après ça et Charlotte aussi.”

De gauche à droite, le prince Harry, duc de Sussex ; la princesse Charlotte ; Kate, princesse de Galles ; Prince Georges; et le prince William s’assoient lundi lors du service d’incarcération de la reine Elizabeth à la chapelle Saint-Georges de Windsor. (Victoria Jones/Associated Press)

Prescott a également été surpris de voir George et Charlotte “parce que généralement William et Catherine sont très prudents quant au moment où les enfants sont vus aux yeux du public jusqu’à présent”.

Mais apparemment, a déclaré Prescott, c’est “une indication claire qu’ils veulent signaler l’avenir de la monarchie autant qu’ils le peuvent”.

Harris a déclaré que les enfants symbolisaient à quel point les funérailles étaient une occasion familiale, mais cela reflétait également la continuité pour les prochaines générations.

“La reine n’était pas seulement souveraine, mais mère, grand-mère et arrière-grand-mère.”

Ouvrir la voie

Quatre membres de la Gendarmerie royale du Canada participent au cortège militaire après les funérailles de la reine lundi. (Mike Egerton/Pool/Reuters)

Lorsque le cortège militaire a escorté le cercueil de la reine depuis l’abbaye de Westminster, à sa tête se trouvait la serge rouge familière de la Gendarmerie royale du Canada.

Prescott a déclaré que voir les quatre gendarmes là-bas semblait naturel.

“La reine était passionnée par le Commonwealth. Elle a visité le Canada plus que tout autre [Commonwealth] pays », a-t-il déclaré.

“C’est tout à fait logique que le Canada ait joué un rôle de premier plan, un vrai signal.”

REGARDER | Le cercueil de la reine Elizabeth est transporté à travers Londres après ses funérailles : Le cercueil de la reine transporté à Londres après les funérailles Le cercueil de la reine Elizabeth a été transporté en calèche de l’abbaye de Westminster à travers les rues du centre de Londres jusqu’à Wellington Arch. Il a ensuite été placé sur un corbillard pour se rendre au château de Windsor pour le service d’incarcération.

Il y avait aussi quelque chose d’un peu plus personnel pour la reine.

“La GRC montait des chevaux qui avaient été offerts à la reine, nous voyons donc à la fois l’amour de la reine pour le Canada et son amour des chevaux là-bas”, a déclaré Harris.

Royalement citable

“Ici, où la reine Elizabeth a été mariée et couronnée, nous nous réunissons de partout au pays, du Commonwealth et des nations du monde, pour pleurer notre perte, pour nous souvenir de sa longue vie de service désintéressé et avec une confiance certaine pour l’engager. à la miséricorde de Dieu notre créateur et rédempteur.”

– David Hoyle, le doyen de Westminster, alors qu’il commençait le service funèbre de la reine Elizabeth à l’abbaye de Westminster lundi.

Inscrivez-vous ici pour recevoir la newsletter The Royal Fascinator dans votre boîte de réception un vendredi sur deux.

Envoyez vos questions, idées, commentaires, réactions et notes à royalfascinator@cbc.ca. Des problèmes avec la newsletter ? S’il vous plaît laissez-moi savoir les fautes de frappe, les erreurs ou les problèmes.