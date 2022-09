Les funérailles de la reine nous ont rappelé que le chagrin est le prix que nous payons pour l’amour

ÇA A PEUT-ÊTRE été le plus grand adieu de l’histoire de l’humanité, mais c’était comme un décès dans la famille.

C’était une journée étrange.

C’était peut-être le plus grand adieu de l’histoire de l’humanité, mais c’était comme un décès dans la famille Crédit : Getty Images – Getty

Au-delà de toute la pompe, de l’apparat et des rituels anciens, cela semblait étrangement personnel Crédit : Reuters

Un événement national et un événement mondial – le spectacle le plus regardé de l’histoire de l’humanité – et une journée qui ne sera jamais oubliée.

Pas par ceux d’entre nous qui en ont été témoins, pas par les générations à venir. Pourtant, au-delà de toute la pompe, de l’apparat et des rituels anciens, cela semblait étrangement personnel.

Parce que c’est ce que l’on ressent quand on perd quelqu’un qui ne pourra jamais être remplacé.

C’est ce que les psychologues appellent un déclencheur de chagrins antérieurs.

La journée de septembre portait en elle l’écho d’autres adieux à d’autres êtres chers.

La reine, pour la plupart d’entre nous, est là depuis toujours. Et quand nous la regardions, nous nous souvenions toujours des mères, des grands-mères et des arrière-grands-mères à qui nous avions dit au revoir il y a très, très longtemps.

Ainsi, même si nous n’avions jamais rien vu de tel, les sentiments qu’il évoquait étaient familiers.

L’ambiance nationale était à la fierté, au patriotisme et à la gratitude pour une reine qui a magnifiquement servi son pays pendant 70 ans.

Mais le sentiment de perte était partout.

L’histoire s’est déroulée sous nos yeux. Le spectacle était accablant.

Le faste, l’apparat et la précision. Le rythme majestueux des événements, comme s’il était insupportable de dire ce dernier adieu.

Les cornemuses et tambours massés. Les rangs serrés de 142 matelots navals tirant le chariot de canon.

La chorégraphie déchirante de les voir retirer leurs chapeaux et incliner la tête lorsque leur travail était terminé et que le chariot de canon portant le cercueil avait été transporté jusqu’aux portes de l’abbaye de Westminster.

Où Elizabeth II s’est mariée, où elle a été couronnée, où son cercueil a été porté.

Comme tout cela était émouvant.

George et Charlotte, ses minuscules arrière-petits-enfants, dans le noir du deuil de leur bien-aimé “Gan-Gan”.

Le joueur de cornemuse solitaire jouant Sleep Dearie Sleep sur sa cornemuse à la fin du service. L’abbaye de Westminster ressemble à la salle d’attente du paradis.

La statue de Winston Churchill, le premier Premier ministre d’Elizabeth, regardant le cortège funèbre de sa jeune reine alors qu’elle traversait Londres pour la dernière fois.

Le sentiment de perte était partout

Les normes se sont abaissées au cénotaphe alors que le cercueil passait devant le mémorial de nos morts glorieux.

Les Union Jacks le long du Mall, flottant au-dessus des manteaux rouges et des peaux d’ours, les bras inversés en deuil, les Mounties et les Gurkhas, les Kiwis et les Aussies, et les parcs royaux encore verts de la fin de son été.

Le retour à Windsor et son dernier lieu de repos avec sa famille et son bien-aimé Philip.

Nous n’avons rien vu de tel auparavant et je pense que nous ne reverrons rien de comparable, pas dans cette vie.

C’était le poids de mille ans d’histoire et de sept décennies de service.

Les dirigeants mondiaux et les membres de la famille royale étaient tous des acteurs de soutien aujourd’hui, tous des acteurs et actrices à côté de la plus grande star du monde, un monarque qui est là depuis toujours, le plus grand chef d’État de l’histoire.

L’histoire se déroulait sous nos yeux et le spectacle était bouleversant Crédit : AP

Nous n’avons rien vu de tel auparavant et je pense que nous ne reverrons rien de comparable, pas dans cette vie Crédit : PA

Et plus que cela – bien plus que cela ! — c’était une reine qui était aimée.

Une journée qui nous a quittés, selon les mots de notre nouveau Roi, bouleversés. Le jour des funérailles, c’est quand ça te frappe. Vous ne reverrez plus jamais ce visage souriant.

Malgré toute la signification historique, cela semblait personnel.

Nous avons enterré notre reine, le seul fil d’or qui a maintenu ensemble ce Royaume-Uni souvent amèrement divisé, la silhouette vivante de notre histoire insulaire, l’incarnation de l’âme de notre nation, le centre de notre mémoire collective.

Notre rocher, notre ancre, notre centre immobile de bonté dans un monde en constante évolution.

Et c’était comme un décès dans la famille.

Ce fut une journée de dignité, de formalité et d’émotion brute. Parce que, du Blitz lorsque les bombes sont tombées sur Buckingham Palace à la pandémie de Covid lorsqu’elle s’est assise isolée et masquée aux funérailles de son mari, elle était l’une des nôtres.

Cette reine a souffert quand son peuple a souffert. Et, de promener les corgis avec James Bond à prendre le thé avec Paddington Bear, elle a aussi partagé les bons moments.

La reine était notre rocher, notre ancre, notre centre de bonté dans un monde en constante évolution Crédit : Reuters

Ce fut une journée de dignité, de formalité et d’émotion brute Crédit : Getty

Elle vivait dans des palais et pourtant elle était la grand-mère de la nation – sage et gentille, son amour et son engagement inconditionnels et indéfectibles.

Et regardez les visages de ces foules en pleurs. Ils pleuraient un monarque qui signifiait le monde pour eux.

Les grands et les bons se sont entassés sur les bancs de l’abbaye de Westminster, mais le paradoxe est que la femme la plus célèbre du monde a toujours eu une aura de banalité désarmante autour d’elle.

Avec sa coiffure soignée, ses chapeaux et ses sacs à main, comment ne pourrait-elle pas nous rappeler une mère ou une grand-mère, quelqu’un de vraiment aimé ?

Et comment est-il possible qu’on ne la reverra jamais ?

C’était l’adieu le plus spectaculaire de l’histoire.

C’était une journée pour se rappeler qui elle était – et qui nous sommes.

Les foules venaient de tous les groupes d’âge, de toutes les races, de toutes les confessions – et aucune.

Notre peuple. Son peuple.

Peut-être que nous ne sommes pas l’enfer raciste que nos détracteurs (certains d’entre eux dans la famille royale) nous font croire.

Peut-être, comme la reine l’a toujours insisté, ne sommes-nous pas si différents des générations qui nous ont précédés.

Aujourd’hui était l’adieu le plus spectaculaire de l’histoire Crédit : AFP

C’était un jour où la pompe, l’apparat et la tradition – toutes ces choses que les Britanniques font si brillamment – étaient agrémentées d’un sentiment brut.

Et si nous avons pleuré notre reine, le plus grand monarque depuis mille ans, nous avons aussi pleuré notre dernier lien réel avec la génération qui a perdu sa jeunesse à cause de la Seconde Guerre mondiale, la génération qui était des enfants au début et des jeunes adultes en uniforme à la fin.

Elle incarnait ces vertus démodées – le stoïcisme, la gentillesse, un courage tranquille, la modestie, la retenue et, toujours, le sens de l’humour.

Peut-être que les niveaux étonnants de deuil nous ont appris que les choses que la reine défendait ne sont pas si démodées après tout. Ils sont éternels. Et vaut la peine d’y aspirer.

Elle a été le centre de continuité, de décence et de devoir de notre pays pendant 70 ans.

Ils ne les font plus aimer la reine Elizabeth II.

Vous soupçonnez qu’ils ne le feront jamais.

C’était une femme d’une foi religieuse profonde et durable, et vous l’avez ressenti aujourd’hui, de l’abbaye de Westminster à l’arche de Wellington jusqu’au dernier adieu à Windsor.

Bien que le pays soit devenu plus laïc au cours de ses 70 ans de règne, elle n’a jamais cessé d’y croire.

Son christianisme était au cœur de qui elle était, sa bonté et son génie pour la réconciliation et le pardon.

Elle laisse un héritage étonnant. A-t-elle choisi de mourir en Ecosse, dans son bien-aimé Balmoral ? Cela semble bien au-delà du hasard.

Le plus grand monarque depuis mille ans

Elle a assuré l’Union pour encore cent ans et, avec ces 70 années de leadership sans faille, elle a assuré la survie de la monarchie pendant des générations.

Elle est décédée la semaine où Vladimir Poutine a serré la main de Xi Jinping et nous a rappelé qu’un monarque empêche toutes sortes de monstres et la médiocrité de monter au sommet.

Comme l’arc-en-ciel au-dessus de Buckingham Palace le jour où elle nous a quittés, le timing était parfait.

Et pendant que vous regardiez les 142 marins tirer le chariot de canon avec son cercueil, l’esprit était encore sous le choc de l’incrédulité. Comment la mort d’une femme de 96 ans peut-elle être un tel choc ?

Parce que pour la plupart des siens, elle était là pour toujours.

Bien que le pays soit devenu plus laïc pendant ses 70 ans de règne, elle n’a jamais cessé de croire Crédit : Camera Press

Vous pouvez être reconnaissant qu’elle était notre reine, vous pouvez vous sentir béni et chanceux que le destin nous l’ait donnée pour toute une vie Crédit : PA

Et maintenant elle est partie, et nous nous rendons compte que nous ne reverrons plus jamais ce visage, ni ce sourire lent, ces yeux qui semblaient toujours pétiller d’un doux amusement.

Vous pouvez être reconnaissant qu’elle soit notre reine, vous pouvez vous sentir béni et chanceux que le destin nous l’ait donnée pour la vie.

Les générations futures auront l’esprit abasourdi par la durée de son règne – son premier Premier ministre est né en 1874, son dernier en 1975.

Tristesse accablante

Mais ce n’est que lorsque vous avez vu son cercueil que vous avez vraiment compris que vous ne la reverriez plus jamais dans ces vêtements sensés aux couleurs vives et primaires – tant mieux pour son peuple de la voir.

Tant de fierté. Tellement de raisons d’être reconnaissants. Mais la tristesse écrasante de cette journée était inévitable.

Nous attendions-nous à ce qu’elle vive éternellement ? Je pense que nous nous attendions tous à ce qu’elle vive aussi longtemps que sa mère – 101 ans – mais ce ne fut pas le cas.

Ce sombre briseur de cœur d’un jour allait toujours nous secouer.

Un spectacle qui ne sera jamais oublié, un jour qui se gravera dans la conscience collective de ce pays et du monde.

Mais ce dont je pense que nous nous souviendrons surtout, c’est à quel point il était triste de dire au revoir à notre reine.

Le cœur d’une nation se brisait le jour où nous avons enterré notre reine.

La monarchie a perdu sa plus grande étoile. La nation a perdu sa grand-mère.

Les rues de la vieille ville étaient pleines de faste et d’apparat comme nous n’en avons jamais vu de notre vie.

Mais surtout, ils étaient pleins d’amour et de chagrin.

Et le chagrin, comme notre reine nous l’a rappelé un jour, est le prix que nous payons pour l’amour.