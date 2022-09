Les funérailles de la reine Elizabeth rendent hommage au “sens du devoir de toute une vie” de feu Royal à l’abbaye de Westminster

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le monde a fait un dernier adieu à la reine Elizabeth II, le monarque britannique le plus ancien, lors de funérailles d’État lundi.

Après que des milliers de personnes en deuil se soient remplies devant le cercueil drapé du drapeau de l’homme de 96 ans pour lui rendre hommage, les portes du Westminster Hall, vieux de 900 ans, ont été fermées. Les premières funérailles d’État depuis Winston Churchill ont réuni 142 marins de la Royal Navy qui ont tiré le chariot de canon transportant le cercueil du défunt royal jusqu’à l’abbaye de Westminster.

Le roi Charles III et ses fils, le prince William et le prince Harry, marchaient derrière pendant que les joueurs de cornemuse jouaient. Les porteurs ont transporté le cercueil à l’abbaye de Westminster, où environ 2 000 personnes allant des dirigeants mondiaux aux travailleurs de la santé se sont rassemblées. Des foules massées dans les rues de Londres se sont également unies pour honorer la défunte reine. Avant le service, une cloche a sonné 96 fois – une minute pour chaque année de sa vie.

Le doyen de Westminster, qui a dirigé le service, a exprimé sa gratitude pour le “sens du devoir tout au long de la vie” d’Elizabeth.

FUNÉRAILLES D’ÉTAT DE LA REINE ELIZABETH II : LA GRANDE-BRETAGNE DIT ADIEU AU MONARQUE APRÈS 70 ANS DE RÈGNE

“Ici, où la reine Elizabeth a été mariée et couronnée, nous nous réunissons de partout au pays, du Commonwealth et des nations du monde, pour pleurer notre perte, pour nous souvenir de sa longue vie de service désintéressé et avec une confiance certaine pour s’engager à la merci de Dieu notre créateur et rédempteur », a déclaré le doyen de l’abbaye médiévale, David Hoyle, aux personnes en deuil, à l’ouverture des funérailles.

Le service était rempli de musique d’église traditionnelle et de lectures de la Bible. Elle s’est terminée par deux minutes de silence observées à travers le Royaume-Uni.

Lundi a été déclaré jour férié en l’honneur d’Elizabeth, décédée le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse. Bien avant le début du service, les autorités de la ville ont déclaré que les zones d’observation le long du cortège funèbre étaient pleines. Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans le centre de Londres pour participer à ce sombre événement historique. Les foules ont grandi dans les parcs et les espaces publics à travers le Royaume-Uni pour le regarder sur des écrans. On s’attendait à ce que des millions d’autres assistent aux funérailles en direct à la télévision et en ligne.

L’archevêque de Cantorbéry Justin Welby a noté lors des funérailles que “peu de dirigeants reçoivent l’effusion d’amour que nous avons vue” pour Elizabeth.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Après les funérailles, le cercueil – entouré d’unités des forces armées en uniforme et de membres de sa famille – sera transporté dans les rues de la capitale jusqu’à Wellington Arch, près de Hyde Park.

Là, il sera placé dans un corbillard pour être conduit au château de Windsor – où Elizabeth a passé une grande partie de son temps – pour une autre procession avant un service d’incarcération dans la chapelle Saint-Georges. Elle sera enterrée avec son défunt mari, le prince Philip, lors d’un service familial privé.

Les gens de toute la Grande-Bretagne ont fait une pause pour une minute de silence à 20 heures dimanche à la mémoire du seul monarque que la plupart aient jamais connu. À Westminster Hall, le flux constant de personnes en deuil s’est arrêté pendant 60 secondes pendant que les gens observaient la minute de réflexion dans un profond silence. Le roi Charles a adressé un message de remerciements aux habitants du Royaume-Uni et du monde entier, affirmant que lui et sa femme Camilla, la reine consort, avaient été “ému au-delà de toute mesure” par le grand nombre de personnes qui se sont rendues pour rendre hommage à la reine.

À Windsor, la pluie a commencé à tomber alors que la foule se taisait pour le moment de réflexion. Certains ont campé la nuit à l’extérieur du château pour réserver les meilleurs endroits pour voir le cercueil de la reine.

LES FUNÉRAILLES DE LA REINE ELIZABETH II SONT SON “ACTE FINAL EN TANT QUE CHEF D’ÉTAT”: À QUOI S’ATTENDRE DE LA “CÉRÉMONIE FORMELLE”

Après les funérailles, le cercueil – entouré d’unités des forces armées en uniforme et de membres de sa famille – sera transporté dans les rues de la capitale jusqu’à Wellington Arch, près de Hyde Park.

Là, il sera placé dans un corbillard pour être conduit au château de Windsor – où Elizabeth a passé une grande partie de son temps – pour une autre procession avant un service d’incarcération dans la chapelle Saint-Georges. Elle sera enterrée avec son défunt mari, le prince Philip, lors d’un service familial privé.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.