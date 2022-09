Les funérailles de la reine Elizabeth II un jour historique mais tout le monde n’était pas le bienvenu: expert royal

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Lorsque le prince Charles est devenu le roi Charles III et a rencontré notre nouvelle première ministre britannique, Liz Truss, il a déclaré devant la caméra : “Nous avons tous redouté cela”, et il a parlé au nom du monde.

Je veux dire, est-ce que quelqu’un peut imaginer un monde sans notre chère reine Elizabeth ? Et pourtant, maintenant, nous devons le faire. C’est la nouvelle ère du roi Charles III ; et maintenant après des funérailles aussi émouvantes et magnifiques de la reine ?

Ici à Londres, couvrir cet événement historique est quelque chose que je n’oublierai jamais, simplement parce que nous vivons tous maintenant dans l’histoire pure, et à cause de cela, vous remarquez des choses que vous n’aviez peut-être pas avant. Par exemple, j’étais dans le dossier des médias samedi lorsque le roi Charles III, sans avertissement préalable, s’est présenté avec le prince de Galles, William, pour remercier toutes les personnes qui ont fait la queue pendant des heures ; une expérience vraiment édifiante.

Je veux dire, voici un homme, fils de la reine, qui doit supporter sa douleur en public et sans se préoccuper de lui-même. William avait l’air découragé, mais encore une fois, le vrai sens du spectacle montrait que les deux savaient ce que la foule voulait et ce qu’ils devaient donner à la foule.

Et donc j’étais à l’Abbaye hier soir pour rendre hommage à une dame – notre monarque – qui a donné sa vie au service des autres, et j’ai été frappé par la façon dont elle nous avait tous unis dans la mort et pourquoi pendant ce bref instant nous avons tous avons convenu de notre mieux pour ne faire qu’un.

Alors que la bataille sur les uniformes et les non-uniformes pour les anciens membres de la famille royale se poursuivait aujourd’hui, nous avons vu les anciens membres de la famille royale – connus sous le nom de Harry et Andrew – tous deux vêtus de costumes du matin tout en se tenant à côté du roi Charles, d’Anne, de la princesse royale et William , Prince de Galles, comme ils l’ont salué lors des funérailles d’État, qui étaient toutes très émouvantes.

Et nous avons ensuite vu Meghan Markle, la femme qui a créé tant de mauvaise presse pour la famille royale et en particulier la défunte reine, recevoir une bonne attention alors qu’elle arrivait pour les funérailles de la reine à l’abbaye de Westminster aux côtés de son mari, le prince Harry . La duchesse de Sussex a opté pour une tenue de deuil traditionnelle entièrement noire alors qu’elle rendait hommage à la grand-mère de son mari à Londres. Elle s’est ensuite rendue au service aux côtés de l’épouse du prince Edward, la comtesse de Wessex.

Tout au long des funérailles d’État, Meghan, mère de deux enfants, est apparue plongée dans ses pensées alors qu’elle était assise aux côtés de son mari et de sa cousine, la princesse Beatrice, à l’abbaye de Westminster.

L’ex-royale a rendu hommage à la reine en portant un ensemble de boucles d’oreilles en perles et diamants que le monarque lui a offert en cadeau pour son mariage, et bien sûr, plus tôt cette semaine, elle a porté la même paire pour le cortège funèbre à Westminster. Salle.

Contrairement au prince et à la princesse de Galles, Harry et Meghan, qui vivent à Montecito, en Californie, ont décidé de ne pas inclure leurs deux enfants, Archie, 3 ans, et Lilibet, 15 mois, aux funérailles. On pense qu’ils sont restés en Californie avec la mère de Meghan, Doria Ragland. Compte tenu de leur âge, ils ne sauront probablement pas grand-chose sur leur propre histoire royale.

Il a été annoncé que le prince George, qui avait une relation merveilleusement proche avec son arrière-grand-mère, assisterait aux funérailles aux côtés de sa sœur, la princesse Charlotte – cela allait toujours arriver simplement parce qu’en tant que membres de la famille royale, ils doivent s’habituer à un si grand état occasions, et bien sûr représenter la famille royale sur la scène mondiale, ce qu’ils ont fait avec une grande finesse.

Quoi que vous lisiez, ne vous y trompez pas – la plupart des Britanniques ne voulaient pas vraiment que Meghan assiste aux funérailles de ce monarque très respecté simplement à cause de toutes les blessures et abus qu’ils ont subis via les interminables interviews et les tirs embusqués devant les caméras du monde. Mais comme me l’a dit une taupe, “Harry n’aurait tout simplement pas pu traverser cela sans elle – elle est une figure maternelle, protectrice et guide, et peu importe ce qu’elle dit, il a plus que jamais besoin d’elle compte tenu de ses liens avec sa propre famille sont si gravement brûlés.”

Enfin, l’avenir : que peut-on attendre de la nouvelle ère du roi Charles III ? On nous raconte beaucoup de bonnes expériences, mais le véritable avenir de la monarchie reste vraiment avec le prince et la princesse de Galles, et étant donné qu’ils sont tous deux prêts à visiter les États-Unis à l’automne, alors ce serait le meilleur test à voir à quel point l’avenir est entre de bonnes mains. Et pour mémoire : non, il n’y a aucune chance que Meghan, William, Catherine et Harry se reconnectent. Pourquoi? Eh bien, l’épineuse question de ces mémoires révélatrices, sur laquelle Harry insiste, est en train de sortir, mais une taupe m’a dit cette semaine qu’il avait dit : “Je ne sais pas pourquoi les gens s’inquiètent car c’est mon histoire et tout ce que j’ai fait c’est le dire.”

Étant donné que nous avons déjà vu certains éléments de son histoire avec Oprah, c’est la raison pour laquelle la famille royale est inquiète et pourquoi il n’y a pas de reconnexion.