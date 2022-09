Les funérailles de la reine Elizabeth II sont son “dernier acte en tant que chef de l’État”: à quoi s’attendre de la “cérémonie officielle”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les funérailles d’État de la reine Elizabeth II auront lieu à l’abbaye de Westminster à Londres le 19 septembre.

La reine Elizabeth est décédée le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse avec des membres de la famille royale à ses côtés. La mort de Sa Majesté a été annoncée quelques heures après que le palais de Buckingham a révélé qu’elle avait été placée sous surveillance médicale.

La reine a commencé à mentir à Westminster Hall mercredi après avoir d’abord menti en Écosse. Les personnes en deuil ont pu rendre hommage à la reine Elizabeth II jusqu’aux petites heures du matin du 19 septembre.

Le jour des funérailles, le cercueil de la reine sera transféré à l’abbaye de Westminster lors d’une procession officielle. Le roi Charles III, ainsi que d’autres membres de la famille royale, suivront à pied. La cérémonie funéraire aura lieu à l’abbaye de Westminster et réunira environ 2 000 invités, dont des chefs d’État et d’autres dignitaires étrangers.

Les funérailles seront suivies d’un service d’inhumation dans la chapelle Saint-Georges avec une participation de 800 invités.

L’ARBRE GÉNÉALOGIQUE DE LA REINE ELIZABETH II : DE SON PÈRE LE ROI GEORGE VI AUX PLUS JEUNES MEMBRES DE LA FAMILLE ROYALE

Voici à quoi s’attendre des funérailles nationales de la reine Elizabeth II :

Les funérailles de la reine Elizabeth seront une “cérémonie extrêmement formelle”

Les funérailles de la reine Elizabeth II ne ressembleront pas à des «enterrements de famille» typiques, a déclaré un expert royal à Fox News Digital.

“Tous les membres de la famille royale semblent toujours marcher selon leur rang au sein de la famille royale. Cela ne ressemblera donc pas tellement à des funérailles familiales. Cela ressemblera à une cérémonie extrêmement formelle”, a déclaré Duncan Larcombe, auteur royal et contributeur royal de Fox News. , a dit. “Et, bien sûr, finalement après cela, lundi, le corps de la reine sera inhumé à Windsor, qui est sa maison plutôt que le palais de Buckingham, qui était son bureau et qui donnera à la famille royale une chance d’avoir le sien. envoyer.”

Ajoutant à la sensation de “cérémonie formelle”, les membres de la famille royale seront probablement dans leurs uniformes militaires.

“Les gens pourraient être surpris de voir que les Royals seront tous déguisés en hauts dirigeants militaires, mais la raison en est que le lien entre la famille royale et l’armée en Grande-Bretagne est énorme”, a déclaré Larcombe à Fox News Digital. “Les gens se battent et meurent pour la reine, le roi et le pays. Ainsi, tous les membres de la famille royale qui travaillent ont leur propre régiment militaire. Par exemple, le prince William sera habillé en colonel en chef des Irish Guards. Et c’est l’uniforme dans lequel il s’est marié. .”

Il a été rapporté que le prince Andrew portera son uniforme militaire pour les funérailles nationales, mais pas le prince Harry. Le duc d’York a servi dans la Royal Navy tandis que le duc de Sussex a servi 10 ans dans l’armée britannique.

“Mais le prince Andrew et le prince Harry, ironiquement, sont les deux seuls membres de la famille royale participants, à notre connaissance, qui ont remporté leurs médailles sur le champ de bataille”, a ajouté l’expert royal de Fox News Digital. “Les autres médailles que vous verrez exposées par la famille royale sont toutes des médailles de cérémonie qui leur sont données par la reine pour des choses comme divers jubilés ou des occasions spéciales.”

La famille royale participera à son propre service privé pour la reine Elizabeth II après la fin des événements officiels de lundi.

LES PERSONNES EN DOMMAGE HONNEUR À LA REINE ELIZABETH II : ELLE “RÉPAND SON AMOUR À TRAVERS LE MONDE”

“En sourdine, modeste et respectueux”

En dehors de la famille royale, le style des invités sera “silencieux, modeste et respectueux”, selon Miranda Holder, experte de la mode royale et des célébrités.

“Cette sombre occasion n’est pas” un événement “au cours duquel on chercherait à provoquer une sensation de style, mais plutôt toutes les tenues avant-gardistes seront reléguées en toute sécurité dans les garde-robes royales jusqu’à des temps plus heureux”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

Les femmes de la famille royale porteront du noir de la tête aux pieds, a expliqué Holder.

“Il existe de nombreux protocoles de mode auxquels un membre de la famille royale doit adhérer, et bien que nombre d’entre eux semblent quelque peu dépassés dans la société d’aujourd’hui, les funérailles de Sa Majesté ne seraient pas le moment de les enfreindre”, a-t-elle noté. “La règle cardinale est tout simplement de ne pas éclipser la reine. Les ourlets et les décolletés, régulièrement vérifiés, seront plus austères que jamais, la bonneterie, déjà une exigence d’étiquette (bien qu’elle ait été enfreinte par Kate et Meghan à des occasions précédentes), est impératif et doit également être noir. Les chapeaux sont obligatoires pour une occasion aussi formelle.

En termes de bijoux, Holder s’attend à ce que les femmes royales portent des “héritages sentimentaux” offerts par la reine Elizabeth II et “portés avec amour”.

“Tout au long de sa vie, la reine a été l’habilleuse diplomatique ultime, faisant en sorte que ceux qui l’entourent se sentent validés par des gestes symboliques intégrés à sa tenue”, a déclaré Holder à Fox News Digital. “Maintenant, à son tour, elle-même sera honorée par des hommages subtils similaires de sa famille aimante.”

Les bijoux seront très probablement des perles, une pierre précieuse adorée par Sa Majesté. Kate Middleton a été aperçue portant la broche en perles et diamants de la reine Elizabeth II lors de la procession du cercueil du palais de Buckingham à Westminster Hall mercredi.

“Depuis son règne, les perles ont été les bijoux de choix à porter non seulement pour les funérailles mais aussi pour les événements de la journée”, a déclaré Holder. “Cela semble parfaitement approprié pour les funérailles de Sa Majesté, car elle adorait les perles et possédait plusieurs colliers, dont un cadeau de son défunt père, le roi George VI.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

L’« apparat » des funérailles d’État est un « outil diplomatique » pour la famille royale

Non seulement la cérémonie de la reine Elizabeth II sera formelle, mais le comportement de la famille royale sera probablement aussi formel, mais avec une touche d’émotion.

“Normalement, je dirais que nous ne verrions pas pleurer et toucher, mais la princesse Anne pleurait à Édimbourg et a été réconfortée par une tape dans le dos de sa belle-sœur”, a déclaré l’expert royal Shannon Felton Spence à Fox News Digital.

Elle a noté qu’il n’y aura probablement pas de prise de main entre le roi Charles III et la reine consort Camilla. Cependant, attendez-vous à “faire la révérence et s’incliner”.

“En gros, tout le monde s’inclinera et fera la révérence à quiconque est au-dessus de son rang, jusqu’au roi”, a ajouté Spence. “Nous pourrions même voir le président s’incliner devant le roi ! Quel que soit le protocole diplomatique normal, il s’appliquera ici. Ce sera exactement comme s’ils se rencontraient lors d’une visite d’État.”

L’expert royal a souligné que les funérailles d’État ne sont pas pour la reine Elizabeth, mais pour le Royaume-Uni.

“Je pense que la chose importante à retenir à propos de lundi, et de toute la semaine en fait, c’est que ce n’est pas pour la famille, ce n’est même pas vraiment pour Sa Majesté. C’est pour le pays”, a expliqué Spence à Fox News Digital. “L’apparat est un outil diplomatique. Le mariage de Will et Kate était un apparat. L’abbaye était remplie de familles royales et de chefs d’État du monde entier. Ce sera la même chose. C’est le dernier acte de la reine en tant que chef d’État.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’héritage durable de la reine Elizabeth II

À sa mort, la reine Elizabeth était le chef d’État britannique le plus voyagé et le monarque britannique marié le plus longtemps. Elle avait régné plus longtemps que tout autre monarque de l’histoire britannique, devenant une figure très aimée et respectée au cours de son règne de plusieurs décennies. Elle a atteint le cap des 70 ans sur le trône le 6 février 2022, célébrant le jubilé de platine en juin pour marquer l’occasion.

Larcombe a noté que l’amour du Royaume-Uni pour Sa Majesté est notamment l’une de ses “plus grandes réalisations”.

“Il y a quelque chose d’assez majestueux et presque mystique dans le fait que la famille royale britannique non seulement existe toujours, mais qu’elle semble toujours être incroyablement aimée et incroyablement pertinente pour la société britannique”, a-t-il déclaré à Fox News Digital. “Et personne n’aurait pu vraiment prédire cela. Je veux dire, c’est peut-être l’une des plus grandes réalisations de la reine Elizabeth à ce stade.”

Stephanie Nolasco de Fox News Digital a contribué à ce rapport.