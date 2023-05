Les funérailles de la reine Elizabeth II ont coûté plus de 200 millions de dollars, révèle le gouvernement britannique

Le roi britannique Charles III (L), la britannique Camilla, la reine consort, la princesse britannique Anne, la princesse royale, le vice-amiral Timothy Laurence, le prince britannique Andrew, duc d’York, le prince britannique Edward, comte de Wessex, la britannique Sophie, comtesse de Wessex, la britannique Le prince William, prince de Galles, le prince britannique George de Galles, la britannique Catherine, princesse de Galles, le prince britannique Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex marchent derrière le cercueil de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne alors qu’ils quittent l’abbaye de Westminster à Londres le Le 19 septembre 2022, après les funérailles d’État de la reine Elizabeth II de Grande-Bretagne.

On estime que 250 000 membres du public ont vu la reine britannique allongée en état à Londres pendant la période de deuil, beaucoup faisant la queue dans les rues de Londres pendant plus de 24 heures.

Une période de deuil national de 10 jours, au cours de laquelle la plupart des entreprises et des lieux de travail sont restés ouverts mais de nombreux événements ont été annulés, a eu lieu avant ses funérailles à l’abbaye de Westminster le 18 septembre.

Le monarque le plus ancien du Royaume-Uni est décédé le 8 septembre 2022, à l’âge de 96 ans, au château de Balmoral en Écosse.

Le corbillard transportant le cercueil de la reine Elizabeth de Grande-Bretagne est escorté le long de la longue marche vers le château de Windsor lors du cortège funèbre, le jour des funérailles d’État et de l’enterrement de la reine Elizabeth de Grande-Bretagne, à Windsor, en Grande-Bretagne, le 19 septembre 2022

Selon les chiffres récemment publiés, les coûts pour les ministères du gouvernement britannique comprenaient 73,68 millions de livres sterling pour le ministère de l’Intérieur, 57,42 millions de livres sterling pour le ministère de la Culture, des Médias et des Sports, 2,565 millions de livres sterling pour le ministère des Transports, 2,096 millions de livres sterling pour le ministère des Affaires étrangères et 2,89 millions de livres sterling pour le ministère de la Défense.

Le coût pour le gouvernement en Écosse, où une lente procession de corbillard et une journée de repos en état ont eu lieu, était de 18,756 millions de livres sterling. Le Trésor central du Royaume-Uni a déclaré que cela avait été remboursé.

Le successeur et fils de la reine, le roi Charles III, a été sacré et couronné le 6 mai au cours d’un week-end de trois jours de célébrations du couronnement qui aurait coûté entre 50 et 100 millions de livres sterling.