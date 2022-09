Les funérailles de la reine Elizabeth auront lieu à l’abbaye de Westminster

La reine Elizabeth II, monarque au règne le plus long de Grande-Bretagne, sera inhumée lundi après un service funèbre à l’abbaye de Westminster.

La couverture en direct des funérailles commence à 5 h HE, le service lui-même commençant à 6 h HE.

Après le service d’une heure de l’Église d’Angleterre dans le centre de Londres, il y aura une autre procession pour emmener le cercueil de la reine à Windsor, où il y aura un service d’incarcération et un service privé pour les membres de la famille royale.

Elle sera ensuite enterrée dans la chapelle du roi George VI du château de Windsor aux côtés de son mari, le prince Philip, de ses parents et des cendres de sa sœur, la princesse Margaret.

La reine, décédée le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse, est en état à Westminster Hall depuis mercredi. Des milliers de personnes avaient défilé devant son cercueil, et beaucoup faisaient la queue pendant la nuit.

REGARDER | Queen voulait que les gendarmes fassent partie de ses funérailles : La GRC jouera un rôle clé dans les funérailles de Queen La reine Elizabeth avait un penchant pour la GRC et a spécifiquement demandé que des membres du Carrousel de la GRC soient inclus dans son cortège funèbre. Les agents de la GRC qui participeront expliquent leur rôle dans le cortège et comment ils se sont préparés.

Le roi Charles III et ses frères et sœurs – la princesse Anne, Andrew et le prince Edward – ont tenu une veillée vendredi autour de son cercueil. Samedi, le prince William – le nouvel héritier du trône – et son frère le prince Harry ont été rejoints par six de leurs cousins ​​pour une veillée des petits-enfants.

Des dirigeants et des dignitaires du monde entier ont été invités aux funérailles de lundi. La délégation du Canada sera dirigée par le premier ministre Justin Trudeau et la gouverneure générale Mary Simon, et comprendra un certain nombre de leurs prédécesseurs et de dirigeants autochtones.

Au Canada, lundi, une cérémonie commémorative aura lieu à la cathédrale Christ Church d’Ottawa à partir de 13 h HE. La couverture en direct de la capitale canadienne commence à midi HE.

REGARDER | Cérémonie commémorative nationale en l’honneur de la reine Elizabeth : Cérémonie commémorative nationale en l’honneur de la reine Elizabeth Joignez-vous à Vassy Kapelos de CBC pour une couverture spéciale alors que le Canada rend hommage à la reine Elizabeth lors d’une cérémonie nationale à Ottawa.

Les anciens premiers ministres Brian Mulroney et Joe Clark ont ​​choisi d’assister à la cérémonie à Ottawa, ont indiqué des sources à CBC. L’ancienne gouverneure générale Adrienne Clarkson assistera à la cérémonie à Ottawa, selon un communiqué du gouvernement.

Vous pouvez regarder la couverture en direct des funérailles de la reine à partir de 5 h HE lundi sur CBC TV, CBC News Network, Gemme de Radio-Canada, CBCNews.ca et l’application CBC News. À midi HE, l’émission se tournera vers Ottawa pour une cérémonie commémorative nationale.

CBC News Network rediffusera les funérailles à 19 h HE.

La couverture en direct des funérailles de CBC Radio One commencera à 5 h 30 HE, et sera également disponible sur l’application CBC Listen.