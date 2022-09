Les funérailles de la reine deviennent ses propres Nations Unies

Dans un redux d’une époque révolue, Buckingham Palace était au sommet de la puissance mondiale – ne serait-ce que pour une journée. Des centaines de dirigeants et de dignitaires du monde ont appelé le roi Charles III à la résidence principale de Londres de la famille royale britannique avant les funérailles de sa mère, la reine Elizabeth II, lundi. Des représentants de haut niveau de près de 200 pays et territoires devraient assister aux funérailles, notamment le président Biden et la première dame Jill Biden, des chefs de gouvernement et d’État de près et de loin, ainsi qu’une distribution diversifiée de rois et de reines d’autres nations.

Les autorités de Londres pensent qu’environ 1 million de personnes en deuil viendront dans les zones centrales de la ville, remplissant les rues pour tenter de regarder le cercueil de la reine progresser sur un chariot d’armes à feu jusqu’à l’abbaye de Westminster, avant d’atteindre plus tard son dernier lieu de repos à la chapelle Saint-Georges. à Windsor. La Grande-Bretagne n’a pas organisé de procédure comme celle-ci depuis les funérailles nationales de Winston Churchill en 1965. Le monde n’a probablement pas assisté à une commémoration de cette ampleur depuis décembre 2013, lorsque des dizaines de milliers de personnes ont rempli un stade à Johannesburg pour célébrer la vie et l’héritage du héros anti-apartheid et ancien président sud-africain Nelson Mandela.

Le caractère unique du moment est aggravé par son timing. De nombreux dirigeants mondiaux réunis à Londres ont dû se dépêcher de se rendre à New York, où la session annuelle de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies est sur le point de commencer. La foule de VIP crée toutes sortes de maux de tête pour les employés du protocole du palais et ceux du ministère britannique des Affaires étrangères qui répondent aux demandes des délégations de près de 500 dignitaires étrangers en visite. Ils ont été contraints de placer des personnalités éminentes comme l’empereur du Japon dans des navettes pour les funérailles au milieu de contraintes logistiques sévères.

“Tous les dirigeants du monde sont en excursion”, a plaisanté le comédien britannique Jimmy Carr à mes collègues. « Et vous savez qui est réellement responsable ? Pendant ces 45 minutes, le leader du monde est le chauffeur de bus. ‘Mon bus, mes règles ! Asseyez-vous à l’arrière. Corée du Nord, s’entendre avec la Corée du Sud. S’asseoir! Chine, qu’est-ce que tu fais derrière ? S’asseoir!'”

Pourquoi le monde est-il si fasciné par la reine Elizabeth II ?

En réalité, la Corée du Nord n’a pas été invitée, tandis que la Chine envoie le vice-président Wang Qishan, et non le président Xi Jinping, aux funérailles. Il y a d’autres absences notables, sinon sans surprise : le président russe Vladimir Poutine et le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov n’ont pas été invités aux funérailles, une autre marque de l’isolement du Kremlin depuis le lancement de sa grande invasion de l’Ukraine. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié l’absence d’invitation de Poutine de “profondément immorale”.

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman semble avoir choisi de ne pas y assister au milieu d’une réaction violente des militants contre le bilan en dents de scie du royal en matière de droits de l’homme. Mais pour ceux qui ont fait le voyage, le rassemblement – un peu comme les funérailles de Mandela lorsque l’ancien président Barack Obama a serré la main de son homologue cubain – peut s’avérer un terrain fertile pour des rencontres géopolitiques.

Déjà, certains dirigeants ont atterri dans l’eau chaude pour leur manque de décorum ou pour avoir sauté la file d’attente très valorisée pour rendre hommage à la reine en état. Le président arménien Vahagn Khatchatourian a ébranlé les tabloïds britanniques lorsqu’il a été vu posant pour une photo prise par l’un de ses associés devant le cercueil de la reine. Le Daily Mail de droite s’est moqué du Premier ministre “rebelle” d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, qui a serré la main du roi à Buckingham Palace quelques jours après avoir relancé les plans d’un référendum pour décider de convertir ou non sa nation en république.

Pour le président brésilien Jair Bolsonaro, l’événement a offert au brandon d’extrême droite l’occasion de se pavaner sur la scène mondiale au cours des dernières semaines d’une campagne électorale profondément conflictuelle et passionnée. Bolsonaro a déjà réprimandé Charles pour la campagne environnementale de ce dernier. Dimanche, Bolsonaro s’est adressé aux supporters locaux de un balcon à Mayfair sur les méfaits de l’avortement et de “l’idéologie du genre”. La politique intérieure fera également de l’ombre à son utilisation de la chaire des intimidateurs à New York plus tard dans la semaine.

Oubliez le jet privé et la limousine. Des dirigeants relégués dans des bus pour les funérailles de la reine.

Pour la Première ministre britannique Liz Truss, le moment lui a offert une sorte de sursis. La reine est décédée deux jours seulement après avoir nommé Truss au poste de Premier ministre et l’effusion nationale de chagrin à son décès a subsumé ce qui aurait pu être des premières semaines impitoyables au pouvoir, au milieu d’une crise du coût de la vie liée à l’inflation et d’une action industrielle imminente. .

Truss a profité du week-end précédant les funérailles pour accueillir discrètement un certain nombre de dirigeants mondiaux en visite au 10 Downing Street, donnant le coup d’envoi à son tour de Premier ministre en géopolitique. Cela comprenait une rencontre quelque peu encourageante avec le Premier ministre irlandais, qui est enfermé dans des discussions tendues avec le gouvernement conservateur britannique sur leurs divergences concernant l’accord post-Brexit qui régit les conditions en Irlande du Nord.

«Le fait que tant de dirigeants du monde entier… affluent à Londres donne au nouveau Premier ministre suffisamment de temps pour une diplomatie douce, ces conversations tranquilles avant et après les funérailles, qui l’aideront à atteindre son objectif – s’il est réalisable – de “Grande-Bretagne mondiale” », a déclaré l’historien politique britannique Anthony Seldon à l’Associated Press.

Les funérailles ont forcé Truss et Biden à reporter une réunion prévue ce week-end à plus tard dans la semaine alors que les dirigeants mondiaux traversent l’Atlantique pour se rendre aux Nations Unies. L’organisation internationale la plus éminente au monde a également fait sa part en honorant la reine avec une journée de discours et de commémoration lors d’une session de l’Assemblée générale jeudi dernier.

Le secrétaire général António Guterres a décrit Elizabeth comme une figure qui “a défié la gravité géopolitique” et “un pilier sans égal sur la scène mondiale” pendant sept décennies.

“Lorsque notre institution et la reine Elizabeth étaient toutes deux jeunes, elle s’est tenue à cette même tribune et a appelé les dirigeants à démontrer leur attachement aux idéaux de la Charte des Nations Unies”, a déclaré Guterres, avant de citer son dernier discours devant cet organe en 2010 où elle a insisté sur le fait que « dans le monde de demain, nous devons travailler ensemble aussi dur que jamais si nous voulons vraiment être les Nations Unies ».