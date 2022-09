Londres fait face à plus de défis que jamais dans son histoire, selon le chef des transports

Les événements commémoratifs pour la reine Elizabeth II présentent des défis plus importants pour le réseau de transport de Londres que les Jeux olympiques d’été de 2012, a déclaré le commissaire aux transports pour Londres (TfL), Andy Byford.

Cité mercredi par le Evening Standard, Byford a expliqué que «des millions” de personnes devraient converger vers les rues du centre de Londres dans les prochains jours, TfL utilise désormais “toutes les ressources possibles” pour assurer le bon fonctionnement des services.

“Je vais dire que c’est plus grand que les Jeux olympiques – ce sont les Jeux olympiques mais avec tellement d’inconnues potentielles”, il a dit.

Les préparatifs des Jeux olympiques de Londres de 2012 sont considérés comme l’une des tâches les plus difficiles de l’histoire du pays en termes de transport, de logistique et de sécurité. Le coût total des Jeux a dépassé le budget de 76 % en termes réels et s’est élevé à 15 milliards de dollars, selon une étude de l’Université d’Oxford.

En appelant les événements mémoriels «le plus grand défi auquel TfL ait jamais été confronté,» Byford a fait écho aux récentes remarques de Bob Broadhurst, l’ancien chef de l’ordre public à la police métropolitaine qui supervisait la sécurité aux Jeux olympiques. Broadhurst, cité par le Guardian, a expliqué que le fait que le «la famille royale veut être vue et veut être proche de son public » rend les préparations encore plus compliquées.

Alors que des centaines de milliers de personnes se préparent à faire la queue jusqu’à 30 heures pour voir le cercueil de la défunte monarque à Westminster Hall avant ses funérailles lundi, le Cabinet Office n’a pas exclu que Londres puisse être prononcée “plein» pour la première fois de son histoire, auquel cas les voyageurs seraient déconseillés de visiter la capitale.

Dans le cadre d’une opération de sécurité et de logistique à grande échelle, il a été demandé à des centaines de chefs d’État et de membres de familles royales du monde entier assistant aux funérailles nationales de ne pas se rendre à l’événement en voiture privée.

Selon The Times, une exception serait faite pour le président américain Joe Biden : il pourra parcourir Londres dans sa voiture blindée.