Les funérailles de Jordan Neely ont lieu aujourd’hui à Harlem

Le jour qui n’aurait pas dû arriver si tôt est arrivé.

Jordan Neely sera inhumé aujourd’hui après un service funèbre à Harlem à l’église baptiste Mount Neboh. Selon NBCNewYork, le même pasteur qui a dirigé le service lors des funérailles de la mère de Neely en 2007 dirigera également son service. Le révérend Al Sharpton doit prononcer l’éloge funèbre de Jordan.

Neely avait 30 ans lorsqu’il a été tué par Daniel Penny alors qu’il souffrait d’une crise de santé mentale alors qu’il circulait dans une rame de métro de New York. Penny a pensé qu’il était sage de mettre Neely dans un étranglement prolongé jusqu’à ce qu’il le tue littéralement malgré le fait que Neely n’avait physiquement attaqué personne. Jordan Neely était sans abri et affamé selon un témoin et représentant de la santé communautaire nommé Roger Abrams qui lui a parlé juste une semaine avant qu’il ne soit tué. Abrams a demandé pourquoi Neely ne faisait plus son impression de longue date de Michael Jackson pour de l’argent, Neely a répondu: « Je ne me sens pas bien. »

Des centaines de personnes sont attendues aux funérailles et nous imaginons qu’un grand nombre d’entre elles sont également des manifestants qui ont utilisé leur voix pour se battre pour la justice au nom de la Jordanie. Malheureusement, l’indignation de la communauté ne fait que s’étendre, mais jusqu’à présent. Depuis son arrestation, la collecte de fonds participative de Daniel Penny a collecté 2,6 millions de dollars auprès de s#!t partisans de son violente vigilance.

Nous espérons que Penny et tous ceux qui lui ont donné de l’argent passeront un temps long, chaud et misérable en enfer.