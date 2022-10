Les funérailles de Jessica Gallagher, victime de l’explosion de Donegal, commencent à Creeslough alors que les personnes en deuil se rassemblent

LE premier service funèbre d’une victime de l’explosion de vendredi dans une station-service du Donegal a commencé.

Le père John Joe Duffy a accueilli les personnes en deuil à l’église St Michael de Creeslough pour les funérailles de Jessica Gallagher, 24 ans.

Jessica Gallagher, 24 ans

En deuil avant les funérailles Crédit : Niall Carson/PA Wire

Le corbillard transportant Jessica Gallagher, 24 ans, arrive à l’église St Michael, Creeslough, pour ses funérailles Crédit : Niall Carson/PA Wire

Le jeune créateur de mode, 24 ans, devait commencer hier un nouvel emploi à Belfast.

Un certain nombre d’intervenants d’urgence qui ont participé à l’opération de récupération se trouvent dans l’église.

Le président Michael D Higgins est représenté aux funérailles par son aide de camp.

Le corps de Jessica a été transporté dans l’église dans un cercueil en osier.

Des symboles représentant sa vie ont été placés devant l’église.

Une photographie de Mme Gallagher a été placée sur le cercueil.

Les funérailles de Martin McGill, 49 ans, originaire d’Écosse, auront également lieu à l’église St Michael plus tard dans la journée.

Gardai continue d’enquêter sur la cause de l’explosion dans un complexe immobilier qui comprenait la station-service, un dépanneur et des appartements résidentiels.

Il est traité comme un “accident tragique”. Une fuite de gaz est une théorie, croit-on.

Le père John Joe Duffy, qui présidera de nombreuses funérailles de Creeslough, a déclaré qu’il avait du mal à trouver des mots pour résumer l’énormité de la tragédie.

Avant la première messe pour Jessica, le père Duffy a déclaré aux journalistes: “Ce n’est rien que nous aurions pu imaginer, ni aucune communauté n’aurait pu imaginer.

‘PAS DE MOTS’

“Il n’y a pas de mots. J’essaie de trouver des mots ce matin. Je suis l’un des habitants ici, je suis l’un des gens, je suis ordinaire, je peux porter ce collier mais je suis ordinaire, je suis J’ai du mal à trouver des mots. Peut-être que les mots me trouveront ce matin.

“Je suis allé là-bas pour réfléchir à la scène, j’ai vu une petite photo que quelqu’un avait placée parmi les fleurs d’un chien qui était assis sur des pierres et regardait d’une porte vers un ciel plus clair.

“Donc, tout ce pour quoi nous pouvons prier, c’est que, grâce à l’aide de tous, les familles parviennent à s’en sortir et je suis inquiet pour les gens.”

Les huit autres victimes étaient Robert Garwe, 50 ans, et sa fille de cinq ans, Shauna Flanagan Garwe, qui étaient dans la boutique pour acheter un gâteau d’anniversaire ; James O’Flaherty, 48 ans; Leona Harper, 14 ans; Catherine O’Donnell, 39 ans, et son fils James Monaghan, 13 ans; Hugh Kelly, 59 ans; et Martina Martin, 49 ans.

Les funérailles de M. O’Flaherty auront lieu à l’église St Mary de Derrybeg mercredi matin.

Un service conjoint aura lieu pour Mme O’Donnell et son fils James à St Michael’s à Creeslough mercredi après-midi.

Les funérailles de Mme Harper doivent avoir lieu jeudi à l’église St Mary de Ramelton.

Mme Martin, mère de quatre enfants, sera également inhumée jeudi avec un service à l’église St Michael de Creeslough.