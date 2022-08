Les funérailles de Gorbatchev, l’inhumation reflétera son héritage varié

MOSCOU (AP) – Les plans funéraires et funéraires de Mikhaïl Gorbatchev résument les contre-courants de son héritage – les derniers adieux doivent être dits au même endroit où se trouvaient également ses prédécesseurs soviétiques rigides, mais il sera enterré près d’hommes qui ont brisé le Soviet mouler.

Gorbatchev, le lauréat du prix Nobel de la paix décédé mardi, doit être exposé samedi à la Maison des syndicats de Moscou. Le bâtiment situé entre le théâtre Bolchoï et la Douma, la chambre basse du parlement, a abrité pendant des décennies les corps de dirigeants soviétiques décédés, dont Vladimir Lénine, Joseph Staline, Léonid Brejnev, Yuri Andropov et Konstantin Chernenko.

Tous ont ensuite été enterrés hors des murs du Kremlin – Lénine momifié dans un énorme mausolée et les autres dans la nécropole voisine.

Mais Gorbatchev doit être enterré dans le cimetière du couvent de Novodievitchi, lieu de repos du dirigeant soviétique déchu Nikita Khrouchtchev, qui avait critiqué le “culte de la personnalité” de Staline, et de Boris Eltsine, le président russe devenu le dirigeant dominant de l’ex-URSS. .

Il doit être enterré à côté de sa femme Raisa, une démonstration de leur affection publique, qui contrastait tellement avec la vie personnelle à peine visible des autres dirigeants.

Le Kremlin n’a pas annoncé s’il s’agirait de funérailles nationales. Gorbatchev était une figure de division et souvent détestée en Russie, et l’État qu’il dirigeait – l’Union soviétique – n’existe plus.

Gorbatchev a été salué mardi par certains dirigeants mondiaux, dont le président américain Joe Biden, pour son ouverture aux changements démocratiques. D’autres ont critiqué les efforts des autorités soviétiques pour écraser la dissidence dans leurs pays sous sa direction.

The Associated Press