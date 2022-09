Les funérailles de Gorbatchev attirent des milliers de personnes en Russie, mais pas Poutine

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Des milliers de personnes en deuil se sont alignées samedi pour rendre hommage à l’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, qui a lancé des réformes drastiques qui ont contribué à mettre fin à la guerre froide et précipité l’éclatement de l’Union soviétique, dans un adieu snobé par le président russe Vladimir Poutine.

Le refus du Kremlin de déclarer des funérailles d’État reflète son malaise face à l’héritage de Gorbatchev, qui a été vénéré dans le monde entier pour avoir fait tomber le rideau de fer, mais vilipendé par beaucoup chez lui pour l’effondrement soviétique et l’effondrement économique qui a plongé des millions de personnes dans la pauvreté.

Jeudi, Poutine a déposé des fleurs en privé sur le cercueil de Gorbatchev dans un hôpital de Moscou où il est décédé. Le Kremlin a déclaré que l’emploi du temps chargé du président l’empêcherait d’assister aux funérailles.

Interrogé sur les affaires spécifiques qui occuperont Poutine samedi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que le président aura une série de réunions de travail, un appel téléphonique international et doit se préparer pour un forum d’affaires en Extrême-Orient russe auquel il doit assister la semaine prochaine. .

Le cercueil de Gorbatchev, décédé mardi à l’âge de 91 ans, a été transporté au cimetière Novodievitchi de Moscou, où il sera enterré à côté de sa femme Raisa, à la suite d’une cérémonie d’adieu au Pillar Hall de la Maison des syndicats, un somptueux 18e Manoir du siècle près du Kremlin qui a servi de lieu pour les funérailles d’État depuis l’époque soviétique.

Lors de la cérémonie de samedi, les personnes en deuil sont passées devant le cercueil ouvert de Gorbatchev flanqué de gardes honoraires, déposant des fleurs au son d’une musique solennelle. La fille de Gorbatchev, Irina, et ses deux petites-filles étaient assises à côté du cercueil.

La grande salle aux lustres bordée de colonnes accueillait des bals pour la noblesse sous les tsars et servait de lieu pour des réunions et des congrès de haut niveau ainsi que des funérailles d’État à l’époque soviétique. En entrant dans le bâtiment, les personnes en deuil ont vu des gardes d’honneur flanquer une grande photo de Gorbatchev debout avec un large sourire, un rappel de la vigueur joyeuse qu’il a apportée à la direction soviétique après une série de prédécesseurs austères et malades.

Le taux de participation était suffisamment important pour que le visionnement soit prolongé de deux heures supplémentaires au-delà des deux heures indiquées.

Malgré le choix du site prestigieux pour la cérémonie d’adieu, le Kremlin s’est abstenu de l’appeler des funérailles d’État, Peskov affirmant que la cérémonie comportera des “éléments”, tels que des gardes honoraires, et l’aide du gouvernement pour l’organiser. Il ne décrirait pas en quoi cela différerait d’un enterrement d’État à part entière.

Déclarer des funérailles d’État pour Gorbatchev aurait obligé Poutine à y assister et aurait obligé Moscou à inviter des dirigeants étrangers, ce qu’il était apparemment réticent à faire au milieu des tensions croissantes avec l’Occident après avoir envoyé des troupes en Ukraine.

Dmitri Medvedev, le chef adjoint du Conseil de sécurité russe présidé par Poutine qui a été président de la Russie de 2008 à 2012, s’est présenté à la cérémonie d’adieu. Il a ensuite publié un message sur une chaîne d’applications de messagerie, faisant référence à l’effondrement de l’Union soviétique en 1991 et accusant les États-Unis et leurs alliés d’essayer d’organiser l’éclatement de la Russie, une politique qu’il a décrite comme un “jeu d’échecs avec la mort”.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a souvent critiqué les sanctions occidentales contre la Russie, a assisté aux adieux samedi. Les ambassadeurs américains, britanniques, allemands et occidentaux étaient également présents.

La cérémonie relativement modeste contrastait avec les somptueuses funérailles d’État de 2007 données à Boris Eltsine, le premier dirigeant post-soviétique de Russie qui a désigné Poutine comme son successeur préféré et lui a préparé le terrain pour remporter la présidence en démissionnant.

Le visionnement d’adieu a été assombri par la prise de conscience que l’ouverture prônée par Gorbatchev a été étouffée sous Poutine.

“Je tiens à le remercier pour mon enfance de liberté, que nous n’avons pas aujourd’hui”, a déclaré Ilya, un travailleur des services financiers d’une trentaine d’années qui a refusé de donner son nom de famille.

“Je suis un fils de la perestroïka”, a-t-il dit, en utilisant le mot russe pour les initiatives de réforme ou de reconstruction de Gorbatchev.

Grigory Yavlinsky, le chef du parti libéral Yabloko qui a travaillé sur des plans de réforme économique sous Gorbatchev, l’a salué pour “avoir offert aux gens l’occasion de dire ce qu’ils pensaient – quelque chose que la Russie n’avait jamais eu auparavant”.

Poutine, qui a un jour déploré l’effondrement de l’Union soviétique comme la “plus grande catastrophe géopolitique du siècle”, a évité toute critique personnelle explicite de Gorbatchev, mais lui a reproché à plusieurs reprises de ne pas avoir obtenu d’engagements écrits de l’Occident qui excluraient l’expansion de l’OTAN vers l’Est. . La question a entaché les relations Russie-Occident pendant des décennies et a fomenté des tensions qui ont explosé lorsque le dirigeant russe a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février.

Dans une lettre de condoléances soigneusement formulée publiée mercredi en évitant les éloges ou les critiques explicites, Poutine a décrit Gorbatchev comme un homme qui a laissé “un impact énorme sur le cours de l’histoire du monde”.

“Il a dirigé le pays lors de changements difficiles et dramatiques, au milieu de défis de politique étrangère, économiques et sociétaux à grande échelle”, a déclaré Poutine. “Il a profondément réalisé que des réformes étaient nécessaires et a essayé d’offrir ses solutions aux problèmes aigus.”

L’ambivalence du Kremlin à propos de Gorbatchev s’est reflétée dans les émissions de télévision d’État, qui décrivaient sa renommée mondiale et les grandes attentes générées par ses réformes, mais le tenaient pour responsable d’avoir plongé le pays dans la tourmente politique et les difficultés économiques et de ne pas avoir correctement défendu les intérêts du pays dans les pourparlers avec l’ouest.