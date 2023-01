Les funérailles de 24 heures de Pelé ont attiré plus de 200 000 personnes en deuil

Le fils de Fortes, Guilherme, âgé de 27 ans, était le seul à devoir travailler le matin, mais il semblait imperturbable, même lorsqu’ils ont lu aux informations que la ligne avait été interrompue pendant 30 minutes parce que les fonctionnaires changeaient les fleurs. “J’ai pris de pires décisions dans ma vie”, a-t-il déclaré.

L’ambiance n’était pas exactement sombre, mais la foule était sobre. Un vendeur de rue, Ednalva Cruz da Silva, avait un tas d’alcool sur glace, y compris des canettes de bière Brahma et une bouteille de whisky Johnnie Walker, mais personne ne participait. Au lieu de cela, elle vendait des eaux et des sodas. “Habituellement, c’est environ 100 bières pour chaque eau”, a-t-elle déclaré. “Ce n’est pas l’idée ce soir.”

Pourtant, la ligne est devenue un peu plus forte à l’approche du stade. Un groupe en particulier ouvrait la voie avec des chants pour l’équipe de football de Santos – qui incluaient des références à l’époque en 1967 où la présence de Pelé avait provoqué un cessez-le-feu dans une guerre civile au Nigeria.

Le groupe était devenu une sorte d’attraction lors d’un événement où tout le monde cherchait une distraction. Les neuf hommes s’étaient rencontrés en ligne, se liant au cours des trois heures précédentes : un policier, un employé de supermarché, trois lycéens, deux chefs, un charpentier rastafarien avec un ballon de football et le propriétaire d’une entreprise d’automatisation industrielle dans une cheville- longue robe et foulard. Il avait porté la tenue à la Coupe du monde au Qatar, mais avait cousu un écusson Santos quelques heures plus tôt et posait maintenant pour des photos depuis des heures.