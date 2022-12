Les funérailles changent. Un salon funéraire McHenry veut un permis d’alcool pour s’adapter à ces changements. – Section locale de Shaw

Un salon funéraire McHenry aimerait avoir la possibilité de servir de l’alcool lors de ses commémorations, a déclaré le propriétaire.

En tant que propriétaire de la maison funéraire Justen, Robert Justen voit un permis d’alcool comme un moyen de donner aux familles en deuil le genre d’adieu qu’elles souhaitent pour leurs proches. Il a approché le conseil municipal de McHenry en novembre pour demander un permis d’alcool.

“Avec le passage croissant à la crémation comme [the] méthode de disposition, nous avons de plus en plus de familles qui souhaitent célébrer la vie, … un service court pas nécessairement religieux mais principalement un rassemblement avec de la bière et du vin et des amuse-gueules », a écrit Justen sur sa demande de permis d’alcool.

Il a de nombreuses familles qui obtiennent juste les services de crémation minimum et emmènent ensuite les restes incinérés dans un autre lieu pour la célébration de la vie. Cela, a déclaré Justen, n’aide pas à soutenir son entreprise dans son ensemble.

Dans le même temps, les familles ont du mal à trouver des espaces événementiels pour un mémorial qui ne sont pas déjà réservés avec des mariages, parfois des années à l’avance, a-t-il déclaré.

Alors que Justen travaille toujours avec le personnel de la ville de McHenry pour déterminer si un permis d’alcool est faisable, les professionnels de l’industrie funéraire ont déclaré que l’offre d’alcool est une autre façon de fournir aux familles les services qu’elles recherchent.

The Justen Funeral Home & Crematory, le 6 décembre 2022. Le salon funéraire tente d’obtenir un permis d’alcool de la ville de McHenry afin de pouvoir fournir les services que les familles recherchent. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

“L’industrie des services funéraires, comme tout le reste, évolue”, a déclaré Matthew Baskerville. Il est président élu de l’Illinois Funeral Director Association et exploite des salons funéraires à Coal City, Morris, Gardner et Wilmington.

“Je ne sais pas s’il serait approprié dans mon entreprise d’acquérir un permis d’alcool, mais applaudissez [Justen] pour avoir pensé hors des sentiers battus pour servir les familles qui les appellent », a déclaré Baskerville.

Une poignée de salons funéraires de l’Illinois ont déjà reçu des permis d’alcool, a-t-il noté.

« Est-ce que ce sera dans chaque communauté ou chaque ville ? Probablement pas », a déclaré Baskerville. “C’est une tendance que nous verrons probablement plus à l’avenir.”

Le fait d’avoir un permis d’alcool permet aux salons funéraires de mieux contrôler ce qui est consommé et où.

Les familles apportant une bouteille d’alcool pour porter un toast à leur être cher ne sont pas inhabituelles, a déclaré Jack Davenport de Davenport Family Funeral Home and Crematory à Crystal Lake.

Davenport et Justen ont tous deux déclaré qu’il n’est pas rare que les familles fassent un peu de “talonnage” dans le parking, fassent des prises de vue ou prennent un verre pour se souvenir de l’être cher.

Ce qu’ils ne savent pas toujours, c’est combien ces personnes en deuil consomment.

Lorsque les familles décident de boire dans le parking, “le chagrin et la violence se mêlent parfois” et son personnel pourrait devoir appeler la police si quelqu’un entre dans un service en état d’ébriété, a déclaré Justen.

L’un des différents corbillards proposés par Justen Funeral Home & Crematory. La maison funéraire est tournée vers l’avenir, essayant de répondre aux attentes des familles avec de nouveaux produits et services. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Avec un permis d’alcool, il peut offrir aux familles un forfait bière et vin dans le cadre du service et avoir un serveur formé “surveillant combien ils consomment”, a déclaré Justen.

Il a dit qu’il prévoyait également de travailler avec des restaurants de la région pour des plateaux d’apéritifs pour célébrer les services de la vie.

“Avec un permis d’alcool, je pourrai aider les familles du début à la fin avec leur célébration et avoir une connexion pour rassembler des fournisseurs disjoints”, a-t-il déclaré.

Les célébrations de la vie sont devenues un terme plus utilisé pour un service commémoratif alors que de plus en plus de personnes sont incinérées, a déclaré Davenport.

“La crémation continuera d’augmenter parce que nous sommes une société plus mobile que nous ne l’avons jamais été dans le passé”, les familles ne restant plus dans la région ou l’état dans lequel elles ont été élevées, a déclaré Davenport. “Nous ne sommes pas aussi liés à un seul endroit”, a-t-il ajouté.

Plus de 50% des décès dans l’Illinois sont désormais incinérés, a déclaré Baskerville.

La National Funeral Director Associations a déclaré dans son rapport 2022 sur la crémation et l’inhumation que le taux de crémation aux États-Unis devrait être de 59,3 % cette année et que le taux d’inhumation devrait être de 35,7 %.

Le taux de crémation aux États-Unis a dépassé pour la première fois le taux d’inhumation en 2015, selon le rapport. Il a noté qu’une crémation coûte environ 40% de moins qu’un enterrement traditionnel.

La tendance à la crémation et aux célébrations de la vie était quelque chose que Kit Columb a vu à l’école et parmi ses pairs. Elle est apprentie directrice de pompes funèbres chez Saunders Funeral Home, avec des bureaux à Harvard et à Woodstock.

Les cendres transformées en pierre sont un nouveau produit proposé par Justen Funeral Home & Crematory à McHenry. La maison funéraire est tournée vers l’avenir, essayant de répondre aux attentes des familles avec de nouveaux produits et services. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

“C’est comme planifier un mariage ou une fête d’anniversaire. C’est plus ce que les gens veulent faire maintenant. Ils ne veulent pas s’habiller en noir et écouter les prières. Ils veulent des images et de la musique, pour prendre un repas et célébrer de cette façon », a déclaré Columb.

Lorsque des êtres chers sont incinérés, peu importe que la célébration ait lieu la même semaine que le décès ou quelques semaines ou mois plus tard, a déclaré Justen.

De plus en plus de personnes bénéficient de ces services dans des lieux autres que les salons funéraires. Selon le rapport 2022 sur la sensibilisation et les préférences des consommateurs de l’association, 55,6 % des répondants ont déclaré avoir assisté à des funérailles dans un lieu non traditionnel.

Ce que Justen a dit qu’il rappelle souvent aux familles, c’est qu’une fois qu’un corps est incinéré, ce n’est pas la fin des restes. À moins que les restes ne soient enterrés, cette urne finit quelque part.

Il n’est pas rare qu’il reçoive des appels de personnes qui ont trouvé une urne avec le nom de la maison funéraire dessus et qui ne savent pas qui se trouve dans l’urne. Il les accueille et finalement ces restes non réclamés sont placés dans une tombe de cimetière, a déclaré Justen.

Il y a plus d’options pour les familles qui choisissent la crémation que de simplement les mettre dans une urne et de les laisser sur une étagère, a déclaré Justen. Ils peuvent être transformés en pierres, ajoutés au verre soufflé ou placés dans la motte d’un jeune arbre afin qu’ils fassent partie du système racinaire de l’arbre.

“Nous avons toujours adapté nos services pour répondre aux besoins des familles”, a déclaré Davenport. “Mais les funérailles sont pour les vivants … et le début du processus de guérison.”