Les funérailles annoncées pour 3 personnes tuées lors d’un dîner à l’église d’Alabama

VESTAVIA HILLS, Ala. (AP) – Les funérailles de trois personnes tuées par un homme armé lors d’un dîner-partage à l’église en Alabama auront lieu cette semaine, a déclaré lundi le pasteur de l’église.

Les services pour Walter Bartlett Rainey, Sarah Sharon Yeager et Jane Pounds auront lieu à l’église épiscopale St. Stephen, où les trois membres de l’église ont été tués par balle jeudi soir, a écrit le révérend John Burruss dans un message sur le site Web de l’église.

L’église organisait jeudi un dîner mensuel décrit comme un « repas-partage des baby-boomers » lorsqu’un visiteur assis tout seul a sorti une arme de poing et a commencé à tirer. Rainey, Yeager et Pounds ont tous été abattus avant qu’un autre membre de l’église ne frappe le tireur avec une chaise et ne le désarme, selon un ancien pasteur de St. Stephen qui s’est entretenu avec des témoins. L’agresseur a ensuite été détenu jusqu’à l’arrivée de la police.

Les procureurs ont accusé Robert Findlay Smith, 70 ans, de meurtre qualifié lors de la fusillade.

Les funérailles de Rainey et Yeager sont prévues mercredi, a déclaré le pasteur, suivies des funérailles de Pounds jeudi.

