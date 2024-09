Les fumeurs sont-ils vraiment moins susceptibles de développer la maladie de Parkinson ?

Résumé: De faibles doses de monoxyde de carbone, similaires à celles des fumeurs, peuvent protéger contre la neurodégénérescence dans les modèles de la maladie de Parkinson. Les chercheurs ont découvert que le monoxyde de carbone réduisait l’accumulation de l’alpha-synucléine, une protéine associée à la maladie de Parkinson, et activait les voies qui limitent le stress oxydatif.

Ces résultats suggèrent que les mécanismes moléculaires déclenchés par le monoxyde de carbone à faible dose pourraient ralentir la progression de la maladie de Parkinson. Un essai clinique visant à tester cette thérapie chez des patients atteints de la maladie de Parkinson est en cours de préparation.

Faits essentiels :

De faibles doses de monoxyde de carbone ont protégé les rongeurs d’une neurodégénérescence de type Parkinson.

Il a réduit l’accumulation d’alpha-synucléine et activé les voies de réduction du stress.

Un essai clinique sur le monoxyde de carbone à faible dose chez les patients atteints de la maladie de Parkinson est prévu.

Source: Harvard

Paradoxalement, des recherches antérieures ont montré que, malgré les risques inhérents à la cigarette, celle-ci est associée à une réduction du risque de maladie de Parkinson. Mais jusqu’à présent, on ne savait pas exactement comment.

De nouvelles recherches sur des modèles de laboratoire indiquent que de faibles doses de monoxyde de carbone, comparables à celles reçues par les fumeurs, protègent contre la neurodégénérescence et empêchent l’accumulation d’une protéine clé associée à la maladie de Parkinson dans le cerveau.

Les résultats sont publiés dans npj Maladie de Parkinson par des enquêteurs du Massachusetts General Hospital.

L’équipe a également constaté que le taux d’hémo-oxygénase-1 était plus élevé dans le liquide céphalorachidien des fumeurs que dans celui des non-fumeurs. Crédit : Neuroscience News

« Étant donné que le tabagisme a toujours été associé à un risque réduit de maladie de Parkinson, nous nous sommes demandés si les facteurs liés à la fumée de cigarette pouvaient conférer une neuroprotection », a déclaré l’auteur principal Stephen Gomperts, médecin traitant au Massachusetts General Hospital et professeur associé de neurologie à la Harvard Medical School.

« Nous avons envisagé le monoxyde de carbone en partie parce qu’il est généré de manière endogène en réponse au stress et qu’il a montré des propriétés protectrices à de faibles niveaux. De plus, il a été démontré que la surexpression de l’hème oxygénase-1, une enzyme induite par le stress qui produit du monoxyde de carbone endogène, protège les neurones dopaminergiques de la neurotoxicité dans un modèle animal de la maladie de Parkinson. »

De plus, la nicotine, un constituant majeur de la fumée de cigarette, s’est avérée inefficace pour ralentir la progression de la maladie dans un essai clinique récemment publié.

Ces résultats ont conduit Gomperts et ses collègues à tester les effets de faibles doses de monoxyde de carbone sur des modèles de rongeurs atteints de la maladie de Parkinson.

Ils ont administré une faible dose de monoxyde de carbone (comparable à l’exposition des fumeurs) sous la forme d’un médicament oral fourni par Hillhurst Biopharmaceuticals, et ont découvert qu’il protégeait les rongeurs contre les caractéristiques caractéristiques de la maladie, notamment la perte de neurones dopaminergiques et l’accumulation de la protéine alpha-synucléine associée à la maladie de Parkinson dans les neurones. Mécaniquement, le monoxyde de carbone à faible dose a activé les voies de signalisation qui limitent le stress oxydatif et dégradent l’alpha-synucléine.

L’équipe a également constaté que le taux d’hémo-oxygénase-1 était plus élevé dans le liquide céphalorachidien des fumeurs que dans celui des non-fumeurs. Dans des échantillons de tissu cérébral de patients atteints de la maladie de Parkinson, les niveaux d’hémo-oxygénase-1 étaient plus élevés dans les neurones exempts de pathologie liée à l’alpha-synucléine.

« Ces résultats suggèrent que les voies moléculaires activées par le monoxyde de carbone à faible dose peuvent ralentir l’apparition et limiter la pathologie de la maladie de Parkinson. Ils justifient des recherches plus approfondies sur le monoxyde de carbone à faible dose et les voies qu’il modifie pour ralentir la progression de la maladie », a déclaré Gomperts.

« En s’appuyant sur plusieurs études cliniques de phase 1 et de phase 2 menées à la fois sur des personnes en bonne santé et sur des personnes atteintes de diverses pathologies cliniques, démontrant l’innocuité du monoxyde de carbone aux faibles doses étudiées ici, un essai clinique sur le monoxyde de carbone à faible dose administré par voie orale chez des patients atteints de la maladie de Parkinson est prévu. »

Financement: Ce travail a été soutenu par la Farmer Family Foundation Parkinson’s Research Initiative, la Michael J. Fox Foundation, les National Institutes of Health et la Challenger Foundation, avec le soutien en nature de Hillhurst Biopharmaceuticals Inc.

À propos de cette actualité sur la recherche sur la maladie de Parkinson

Auteur: Brandon Chase

Source: Harvard

Contact: Brandon Chase – Harvard

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

«La neuroprotection du monoxyde de carbone à faible dose dans les modèles de maladie de Parkinson est proportionnelle au risque réduit de maladie de Parkinson chez les fumeurs » par Stephen Gomperts et al. npj Maladie de Parkinson

Abstrait

La neuroprotection du monoxyde de carbone à faible dose dans les modèles de maladie de Parkinson est proportionnelle au risque réduit de maladie de Parkinson chez les fumeurs

Paradoxalement, le tabagisme est associé à un risque réduit de maladie de Parkinson (MP). Cela nous a conduit à émettre l’hypothèse que les taux de monoxyde de carbone (CO), qui sont constitutivement mais modestement élevés chez les fumeurs, pourraient contribuer à la neuroprotection.

En utilisant des modèles de rongeurs de MP basés sur l’accumulation d’α-synucléine (αSyn) et le stress oxydatif, nous montrons que le CO à faible dose atténue la neurodégénérescence et réduit la pathologie αSyn.

L’administration orale de CO a activé les cascades de signalisation médiées par l’hème oxygénase-1 (HO-1), qui ont été impliquées dans la limitation du stress oxydatif et dans la promotion de la dégradation de l’αSyn, conférant ainsi une neuroprotection.

Conformément à l’effet neuroprotecteur du tabagisme, les niveaux de HO-1 dans le liquide céphalo-rachidien étaient plus élevés chez les fumeurs que chez les non-fumeurs.

De plus, dans les échantillons cérébraux atteints de MP, les niveaux de HO-1 étaient plus élevés dans les neurones sans pathologie αSyn. Ainsi, le CO dans les modèles de MP chez les rongeurs réduit la pathologie et augmente les réponses au stress oxydatif, reproduisant ainsi les effets protecteurs possibles du tabagisme observés chez les patients atteints de MP.

Ces données mettent en évidence le potentiel des voies modulées par le CO à faible dose pour ralentir l’apparition des symptômes et limiter la pathologie chez les patients atteints de MP.