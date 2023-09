Les fumeurs sont confrontés à une interdiction à l’extérieur des pubs et des restaurants en vertu d’un changement de règle majeur exigé par les responsables

FUMER serait interdit sur tous les sièges sur le trottoir à l’extérieur des pubs et des restaurants dans le cadre d’une mesure de répression exigée par les conseillers.

Les ministres sont invités à rendre les espaces sans cigarette pour aider les fumeurs existants à se débarrasser de cette habitude et empêcher les enfants de la prendre.

Les fumeurs devraient être interdits d’accès aux trottoirs à l’extérieur des pubs, exigent les conseillers Crédit : Getty

Les boissons et les repas en plein air ont explosé pendant la pandémie et leur immense popularité a permis à de nombreux lieux de les maintenir en place.

Alors que les patrons doivent rendre certains sièges sur le trottoir sans fumée, il appartient aux conseils locaux de les rendre totalement sans cigarettes.

Mais dans une lettre adressée au secrétaire à la Santé Steve Barclay et au secrétaire aux Communautés Michael Gove, les conseillers représentant 16 autorités de Londres les exhortent à introduire un décret national sans fumée.

Ils affirment que la bureaucratie actuelle empêche de nombreuses mairies d’imposer une interdiction de fumer en plein air et a fait pression avant un vote parlementaire sur la question.

Cllr Jim Dickson, membre conjoint du Cabinet pour des communautés plus saines au Conseil de Lambeth, a déclaré : « Le tabagisme constitue un fardeau majeur pour bon nombre de nos communautés les plus défavorisées et coûte à notre ville 3 milliards de livres sterling chaque année en perte de productivité économique et en coûts de santé et de protection sociale.

« Les conseils municipaux de Londres sont déterminés à prendre des mesures pour rendre notre ville sans fumée, mais nous ne pouvons y parvenir seuls.

« Le gouvernement devrait saisir cette opportunité pour introduire des sièges nationaux sans fumée sur le trottoir afin d’améliorer la santé des Londoniens et des habitants de tout le pays. »

Lord Young de Cookham a déposé un amendement au Leveling Up Bill qui introduirait l’interdiction.

Il a déclaré : « Il existe un consensus clair parmi le public sur le fait que les zones de restauration et de boisson en plein air devraient être exemptes de fumée de cigarette.

«C’est également beaucoup plus pratique pour les entreprises et les municipalités qui souhaitent des règles claires et simples à communiquer.

« Une condition d’autorisation nationale pour les trottoirs sans fumée protégerait la santé publique, en particulier la santé des enfants, tout en réduisant les formalités administratives pour les conseils. »

Le gouvernement s’est engagé à rendre l’Angleterre « sans tabac » d’ici 2030, ce qui signifie que moins de 5 % de la population consommera des cigarettes.

Les ministres examinent actuellement les recommandations d’une étude sur le tabagisme menée par le Dr Javed Khan.