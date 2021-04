Les fumeurs qui se rendent chez A&E pourraient obtenir des kits de vapotage gratuits pour les aider à se débarrasser de cette habitude.

L’idée est avancée pour voir si cela contribue à augmenter le nombre de ceux qui cessent de fumer.

Environ 1 000 volontaires se joindront à un essai dans cinq hôpitaux du NHS.

En cas de succès, le projet pilote de l’Université d’East Anglia pourrait être étendu pour cibler les six millions de fumeurs qui font des victimes chaque année.

Le Dr Ian Pope, de la Norwich Medical School de l’UEA, a déclaré: «Cela offre une opportunité précieuse aux gens d’être soutenus pour arrêter de fumer, ce qui améliorera leurs chances de guérison de tout ce qui les a amenés à l’hôpital et préviendra également de futures maladies.

Les services d’urgence en Angleterre accueillent plus de 24 millions de personnes chaque année, dont environ un quart sont actuellement des fumeurs.

Plus de la moitié des 7 millions de fumeurs anglais veulent arrêter, selon Public Health England.

Mais beaucoup tentent d’utiliser la volonté seule – connue sous le nom de «dinde froide» – bien que ce soit la méthode la moins efficace.

Et plus d’un cinquième des fumeurs croient à tort que le vapotage est aussi nocif que le tabac ou ne savent pas qu’il présente un risque beaucoup plus faible.

Environ 2,7 millions d’adultes utilisent actuellement des e-cig en Angleterre.

Le professeur Caitlin Notley, de la Norwich Medical School de l’UEA, a déclaré: «De nombreuses personnes qui fument veulent arrêter de fumer, mais ont du mal à réussir à long terme.

«Les cigarettes électroniques imitent l’expérience de la cigarette parce qu’elles sont portatives et génèrent une vapeur semblable à de la fumée lorsqu’elles sont utilisées.

«Ils peuvent être une option intéressante pour aider les gens à cesser de fumer, même s’ils ont essayé et échoué dans le passé.

«Nous savons qu’ils sont beaucoup moins nocifs que le tabagisme et qu’il a été démontré qu’ils aident les fumeurs à cesser de fumer.»