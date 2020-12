La correspondante de CNN à la Maison Blanche, April Ryan, établit la loi sur la manière dont Joe Biden devrait être couvert après qu’une fuite audio ait suggéré que le président élu nominal ne participe pas à l’agenda qui l’a aidé à remporter des votes progressistes.

Ryan a suggéré que quelqu’un devait avoir une raison infâme de divulguer un enregistrement de la téléconférence de Biden plus tôt cette semaine avec des leaders des droits civiques, dans lequel il se plaignait que le «Défund la police» Le mouvement avait blessé les démocrates avec les électeurs et avait averti qu’il n’utiliserait pas les décrets pour promulguer une série de politiques progressistes.

« La question est de savoir qui a enregistré cela et pourquoi? » A demandé Ryan. «Quel est le programme?» Lorsque l’écrivain de Vice Media, Edward Ongweso Jr., a ensuite tweeté en plaisantant vendredi que c’était « irresponsable » et un «Précédent dangereux» pour que les journalistes utilisent des enregistrements secrets dans leurs reportages sur l’administration entrante et doivent plutôt passer par «Canaux appropriés» pour analyser les pensées et les plans de Biden, Ryan a accepté, en disant: « Vous frappez le clou sur la tête. Ce n’est pas du tout bon. »

Vous avez frappé le clou dans la tête! Ce n’est pas du tout bon https://t.co/Dybuml5K2f – AprilDRyan (@AprilDRyan) 11 décembre 2020

Ryan « aimé » Commentaire d’Ongweso quand il a ajouté que «Révéler une contradiction entre ses pensées privées et ses déclarations publiques est dangereux car cela érode la confiance du public dans le président, le bureau et les médias eux-mêmes. Elle a également apprécié l’affirmation d’Ongweso selon laquelle les porte-parole de la Maison Blanche, les hauts responsables de l’administration et les déclarations publiques de Biden sont les «Des sources désignées et responsables pour l’information sur les pensées et les intentions du président.»

les gens … je ne peux pas pic.twitter.com/9JaA27rdhV – Edward Ongweso Jr (@bigblackjacobin) 11 décembre 2020

Les observateurs ont été consternés par la vision protectrice de Ryan sur la gestion du message Biden, en particulier après quatre ans à regarder les médias grand public essayer de déchiqueter le président Donald Trump avec des fuites administratives, des documents fiscaux illégalement distribués, des sources anonymes et un dossier Steele discrédité financé par la campagne 2016 d’Hillary Clinton. .

« C’est l’une des choses les plus choquantes que j’ai vues sur ce site Web, » a tweeté le journaliste indépendant Glenn Greenwald.

C’est l’une des choses les plus choquantes que j’ai vues sur ce site Web. https://t.co/4zW7hN6QLq – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 11 décembre 2020

Un autre journaliste indépendant, Eoin Higgins, a demandé à Ryan: «Vous considérez-vous comme un journaliste à ce stade, ou est-ce plutôt une ancienne description de poste?» L’écrivain Jack Allison avait une opinion similaire, en disant: «Je voudrais gentiment suggérer que ce n’est pas du journalisme. C’est copier-coller des communiqués de presse. »

Vous considérez-vous comme un journaliste à ce stade ou est-ce plutôt une ancienne description de poste? – Eoin Higgins (@EoinHiggins_) 11 décembre 2020

Je voudrais gentiment suggérer que ce n’est pas du journalisme, c’est copier-coller des communiqués de presse – jack le grinch (@jackallisonLOL) 11 décembre 2020

D’autres commentateurs ont souligné que Ryan elle-même avait vanté des histoires sur des enregistrements secrets de l’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, et des bandes de la première dame Melania Trump. «Parler mal» à propos de Trump et de ses enfants. Elle a spéculé en juillet 2018 sur le fait que la Maison Blanche ripostait à CNN pour avoir diffusé les enregistrements de Cohen et a suggéré que Trump violait ainsi son devoir constitutionnel de respecter la liberté de la presse.

N’essayiez-vous pas d’obtenir de tels enregistrements à un moment donné? Arrête ça. pic.twitter.com/HPoHGnBDje – TajMarieX 😷 (@ TajMarie17) 11 décembre 2020

CNN devrait avoir honte! pic.twitter.com/jp1N2qwAO7 – Étoile de Spider-Man 3 (@IrregularMatt) 11 décembre 2020

https://t.co/KxquAenPDx C’est toi? – Trashkitten4202 (@ trashkitten4202) 11 décembre 2020

L’audio Biden de cette semaine a peut-être touché un nerf avec Ryan car après avoir vaincu son rival progressiste Bernie Sanders aux primaires, le candidat démocrate a forgé une alliance fragile avec les électeurs de gauche pour aider à remporter les élections du 3 novembre. Trump conteste toujours la victoire de Biden, alléguant une fraude massive.

Les républicains ont dépeint les candidats démocrates comme étant favorables à la suppression du financement des services de police, ce qui est «Comment ils nous ont vaincus dans tout le pays» Biden a déclaré lors de la téléconférence, dont une bande a été obtenue par l’Intercept. Les républicains ont ajouté au moins 11 sièges à la Chambre lors de l’élection.

Biden a également déclaré qu’il ne repousserait pas les limites constitutionnelles de son autorité pour mettre en œuvre les politiques exigées par les progressistes. « Le pouvoir exécutif dont mes amis progressistes parlent dépasse largement les limites » il a dit.

