Les fuites du Samsung Galaxy S25 Ultra annoncent les plus grands changements de conception

Il nous reste encore un peu de temps avant le lancement de la série Samsung Galaxy S25, et en attendant, les fuites continuent de se multiplier. La plus récente suggère que le prochain Galaxy S25 Ultra pourrait bénéficier d’une refonte de conception qui rendrait le produit phare haut de gamme de Samsung plus facile à tenir que jamais.

Plusieurs images ont fait surface au cours du week-end fuiteur notoire Ice Universe Il présente un étui supposé pour Galaxy S25 Ultra. D’après ce que l’on voit, il semble que le Galaxy S25 Ultra abandonnera les angles vifs du Galaxy S24 Ultra et adoptera un design plus arrondi, plus confortable à tenir en main.

Cela fait écho à une fuite précédente concernant le Galaxy S25 Ultra datant de juin, selon laquelle il aurait une forme plus arrondie que les autres téléphones de sa série, une forme qui s’inspire du design du Galaxy Note 7 de 2016. Il pourrait également se vanter d’avoir des bordures plus fines que celles de l’iPhone 16 Pro Max, si l’on en croit les dernières rumeurs. Il convient toutefois de mentionner que, malgré tous ces discours sur les designs arrondis, Samsung a clairement fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de ramener les écrans incurvés.

Les images montrent également comment la disposition de la caméra pourrait bénéficier d’une légère mise à niveau. Trois découpes pour les capteurs, vraisemblablement pour les objectifs primaire, ultra-large et périscopique, sont alignées verticalement dans une colonne tandis que trois découpes plus petites pour l’autofocus laser, le flash LED et le téléobjectif 3x sont adjacentes.

Par rapport au S24 Ultra, les trous pour les caméras sont sensiblement plus grands et plus rapprochés tandis que l’ensemble du module de caméra semble décalé vers le coin supérieur gauche du dos du téléphone. Pour référence, le Galaxy S24 Ultra actuel contient un appareil photo principal de 200 MP, un appareil photo ultra-large de 12 MP, un téléobjectif de 10 MP avec un zoom optique 3X et un nouvel appareil photo téléobjectif de 50 MP avec un zoom optique 5X. D’après tout ce que nous avons entendu jusqu’à présent, les améliorations de l’appareil photo semblent être en tête de la liste des choses à faire de Samsung pour le S25 Ultra, ce qui en fait un favori de notre liste des meilleurs téléphones avec appareil photo.

Il est peu probable que nous entendions davantage parler des projets de Samsung pour la gamme Galaxy S25 avant janvier. En attendant, n’oubliez pas de consulter notre tour d’horizon de toutes les rumeurs concernant le Galaxy S25 Ultra ainsi que notre liste de souhaits de toutes les fonctionnalités du Galaxy S25 Ultra que nous souhaitons voir.

Plus d’informations sur Tom’s Guide