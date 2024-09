Les fuites du nouveau Samsung Galaxy S25 Plus arrivent, et maintenant nous savons à quoi il ressemblera

Principaux points à retenir Selon les rumeurs, le Samsung Galaxy S25 Plus serait annoncé aux côtés du S25 et du S25 Ultra.

Le S25 Plus pourrait être doté d’un Snapdragon 8 Gen 4, de 12 Go de RAM et potentiellement de 256 Go de stockage.

La capacité de la batterie devrait être de 4 900 mAh, la même que celle du S24 Plus.







Nous avons entendu des rumeurs sur ce que Samsung prévoit pour sa gamme Galaxy S25, y compris de bonnes nouvelles pour les personnes qui aiment les appareils ultra-minces. Maintenant, de nouvelles informations ont filtré sur la nouvelle gamme de Samsung. La dernière fuite comprend un rendu 3D complet du Galaxy S25 Plus, ainsi que des informations sur le moment où vous entendrez parler de ces nouveaux appareils pour la première fois.

Le rendu 3D du Samsung Galaxy S25 Plus fuite en ligne

Comme révélé par Titres AndroidLe Galaxy S25 Plus sera annoncé en même temps que les prochains Galaxy S25 et S25 Ultra, ce qui va à l’encontre de ce que certaines fuites précédentes affirmaient. En plus de cela, Titres Android a réussi à obtenir un rendu 3D du Galaxy S25 Plus, afin que vous puissiez le voir dans toute sa splendeur rendue par CAO. La publication rappelle à tout le monde que le modèle CAO ne montre généralement pas tous les ports et prises de l’appareil, ce qui peut expliquer pourquoi il n’y a pas d’emplacement pour carte SIM.





Titres Android affirme que la batterie sera la même que celle du Galaxy S24 Plus, avec une capacité de 4 900 mAh. En ce qui concerne le matériel, les choses seront un peu différentes :

En interne, nous nous attendons à ce que le Galaxy S25 Plus soit équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, qui sera annoncé lors du Snapdragon Summit le mois prochain à Maui. Cependant, nous avons également entendu des rumeurs selon lesquelles les modèles non-Ultra pourraient recevoir l’Exynos 2500 sur certains marchés – ce ne sera pas les États-Unis, heureusement. Cela devrait être associé à 12 Go de RAM et potentiellement à 256 Go de stockage de base cette année.





Nous espérons que Samsung réussira à tirer son épingle du jeu avec le Galaxy S25 Plus. Lorsque nous avons mis la main sur le S24 Plus, nous avions déclaré que vous devriez plutôt vous procurer un autre téléphone, ce qui était assez décevant. Pourtant, tout n’est pas si sombre pour la série S25, car nous avons couronné le S24 Ultra comme « le téléphone le plus riche en fonctionnalités et le plus polyvalent au monde ».