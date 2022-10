Les fuites du Nord Stream laissent les résidents danois se sentir vulnérables et instables | Nouvelles du monde

Dans la mer Baltique, nous nous dirigeons vers une scène de crime.

Le site du sabotage présumé.

Nous naviguons vers l’endroit où une attaque présumée a été menée sur Nord Stream ; les plus grands gazoducs sous-marins reliant la Russie à l’Europe.

Nous sommes partis de l’île danoise de Bornholm, l’endroit le plus proche de quatre fuites détectées au large du Danemark et de la Suède cette semaine.

Soudain, un symbole familier apparaît sur la carte de bord du bateau.

« Un crâne et des os croisés, qu’est-ce que ça veut dire ? Je demande à notre capitaine, Kim Finne.

“C’est la fuite”, répond-il.

Devant nous se trouve une zone d’exclusion d’environ cinq milles.

Seuls les enquêteurs militaires et officiels sont autorisés à s’approcher des tuyaux qui fuient alors qu’ils tentent de protéger les preuves et de prouver ce qui s’est passé et qui est responsable.

Image:

Kim Finn



Il ne faut pas longtemps avant que nous soyons prévenus.

“Vous vous dirigez vers une zone réglementée où la navigation est interdite”, nous annonce la marine danoise par radio.

La découverte de fuites dans les pipelines Nord Stream 1 et 2 a déclenché une crise internationale.

Tous les dégâts se situent dans les eaux internationales.

Quelques kilomètres plus près de Bornholm et les explosions signalées se seraient produites dans les eaux danoises, ce qui aurait pu provoquer une réponse de l’OTAN s’il s’avérait qu’il s’agissait d’actes délibérés.

C’est profondément troublant pour Kim qui pouvait sentir le gaz qui s’échappait de chez lui.

“Vous sentez-vous vulnérable en vivant à Bornholm ?” Je lui demande.

“Oui, parce que Bornholm était un endroit vraiment paisible et maintenant nous voyons des navires de guerre, F16 [jets] et des explosions si près du Danemark », répond-il.

Beaucoup en Europe pensent que les dommages causés à Nord Stream étaient délibérés.

L’Ukraine a accusé la Russie de terrorisme.

Vendredi, le président Vladimir Poutine a directement accusé les puissances “anglo-saxonnes” d’avoir fait sauter les pipelines.

“C’était un acte délibéré de sabotage, et maintenant les Russes diffusent de la désinformation et des mensonges. Et nous travaillons avec nos alliés pour découvrir exactement ce qui s’est passé”, a répliqué le président Joe Biden.

“Qui pensez-vous est responsable?” je demande à Kim.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





4:14

Nord Stream “le sabotage envoie un message puissant”



“Je ne dirai pas que je sais qui a fait ça, mais je dirais certainement que le gars russe essaiera de tenir l’Europe dans une main plus serrée maintenant parce qu’il sait que ce sera l’hiver.”

La proximité de Bornholm avec les fuites signifie que des experts en chimie surveillent l’air pour vérifier qu’il n’a pas été empoisonné.

Jusqu’à présent, aucun niveau dangereux n’a été détecté.

Mais les ruptures dans le système Nord Stream ont conduit à ce qui est probablement le plus grand rejet unique de méthane nocif pour le climat jamais enregistré selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement.

Les militants disent que ce qui s’est passé en mer Baltique est à la fois une crise politique et une catastrophe environnementale :

“Le méthane étant un gaz si puissant et agressif, c’est quelque chose qui se fera vraiment sentir.

Lire la suite:

Les entreprises énergétiques britanniques réévaluent la sécurité des plates-formes pétrolières et gazières en mer du Nord

Ce que nous savons des fuites du Nord Stream et qui était derrière elles

“Sur une période de 20 ans, cela équivaut aux émissions danoises de C02 ou à ce que pourraient émettre 30 millions de voitures en Europe en un an”, explique Mads Flarup Christensen de Greenpeace Nordic.

“Cela contribuera à la crise climatique dans laquelle nous sommes au milieu et qui est bien sûr très, très grave.”

Toutes les implications de ce qui s’est passé au large des côtes de Bornholm se jouent encore.

Une enquête plus approfondie devrait être possible une fois que le gaz cesse de s’écouler des pipelines.

Mais les experts préviennent que même si des preuves peuvent être rassemblées pour prouver ce qui a causé les fuites et si elles sont le résultat d’une attaque délibérée, il est très peu probable que nous sachions définitivement qui l’a ordonné.