Les fuites d’étuis révèlent le nom de l’iPhone 14 Plus au lieu du Max attendu

Lorsque Apple a introduit pour la première fois un iPhone plus grand, il l’a nommé “Plus”, puis en 2018, il est passé à “Max”. C’est pourquoi tout le monde a jusqu’à présent supposé que la nouvelle classe d’iPhone – un grand modèle qui n’est pas un Pro – s’appellera “iPhone 14 Max”.

Cependant, cela peut ne pas être vrai. Fuite Tommy Boi découvert des coques de protection pour un « iPhone 14 Plus ». Vous pouvez voir certaines des options sur ici. Bien sûr, il s’agit d’un fabricant de boîtiers tiers, il n’a donc pas son mot à dire sur le nom qu’Apple donne à son nouveau téléphone.











Coques iPhone 14 Plus sur esrgear.com • Une photo en direct d’une coque iPhone 14 Plus • CASETiFY répertorie également les coques Plus

Pourtant, il n’y a aucune raison de nommer le cas au hasard en utilisant une terminologie qui n’a pas été utilisée depuis 2017, à moins que les responsables du cas ne sachent quelque chose que nous ne savons pas. ESR n’est pas non plus le seul à utiliser le nom “Plus”, CASETiFY a également brièvement répertorié les étuis pour iPhone 14, dont un pour le 14 Plus.

Sur cette base, la gamme 2022 sera la suivante : iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Connectez-vous le 7 septembre pour le dévoilement officiel de la série iPhone 14.

