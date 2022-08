Les fuites d’eau “DOUBLE” pendant la vague de chaleur alors que l’assèchement de la terre cause d’importants dommages aux conduites souterraines au milieu de la sécheresse

Les fuites d’EAU ont « doublé » dans certaines régions pendant la sécheresse en cours, car la terre sèche cause des dommages aux conduites souterraines.

Les entreprises disent que la vague de chaleur a causé le problème qui a exercé une forte pression sur un système d’eau déjà grinçant.

Vendredi, le gouvernement a officiellement déclaré une sécheresse dans des pans entiers de l’Angleterre, après des mois de précipitations record et de températures élevées. Crédit : AFP

Thames Water effectue des réparations de canalisations à Slough Crédit : Alamy

Des copains profitent du soleil en marchant sur l’herbe desséchée de Hyde Park à Londres Crédit : PA

Un avertissement de l’Agence pour l’environnement a également déclaré que les infrastructures du pays devaient être modernisées ou que le Royaume-Uni ferait face à la perspective de pénuries d’eau au cours des 25 prochaines années.

Environ trois milliards de litres d’eau sont perdus chaque jour à cause de fuites en Angleterre, selon des rapports.

Le régulateur de l’eau Ofwat, cependant, a déclaré que les chiffres provisoires suggéraient que les trois quarts des compagnies des eaux atteignaient leurs objectifs de fuite.

Thames Water, qui approvisionne 15 millions de personnes dans le sud et le sud-est de l’Angleterre, a confirmé avoir vu doubler le nombre de fuites signalées sur son système depuis le 19 juillet, lorsque les températures ont dépassé 40 ° C.

Son tuyau avait déjà laissé échapper 624 millions de litres d’eau par jour et attribuait la cause des nouvelles fuites au mouvement de la terre qui endommageait les tuyaux à mesure qu’il s’asséchait.

Les températures de ce week-end devraient atteindre un sommet de 35 ° C, le Met Office émettant un avertissement de chaleur ambre.

Des sources gouvernementales ont indiqué que d’autres fournisseurs d’eau rencontraient des problèmes similaires, selon un rapport du Sunday Times.

Anglian Water a nié que le nombre de fuites sur son réseau avait doublé, mais a déclaré que les conditions sèches signifiaient qu’elle avait consacré 500 personnes à travailler sur les fuites.

Un porte-parole de la société a déclaré : « Les fuites augmentent toujours temporairement lorsque nous subissons des conditions météorologiques extrêmes, car cela exerce une pression inhabituelle sur le réseau – sec, chaud, humide, peu importe. Il n’est cependant pas doublé et n’a rien à voir avec le service d’incendie ou l’état de nos canalisations, mais plutôt avec les changements dans les conditions du sol. Ce qui compte, c’est que nous l’anticipons, nous avons embauché du personnel en conséquence, et ce n’est pas une surprise pour nous.

David Beale, un hydrologue consultant en ingénierie, a déclaré au journal: “Les arbres extraient l’eau restante, de sorte que le sol rétrécit légèrement et que les anciennes conduites d’eau victoriennes en fonte et les tuyaux en plastique des années 1970 ne peuvent pas y faire face. .

« Le problème, c’est que le gouvernement ne prend pas le changement climatique au sérieux. Les choses vont empirer, mais rien n’est fait sérieusement à ce sujet.

Hier soir, le ministre de l’Eau, Steve Double, a dit aux entreprises d’approvisionnement de faire passer leurs clients avant leurs actionnaires et a averti qu’elles risquaient des amendes si elles ne réparaient pas les fuites.

Il a déclaré dimanche au Mail qu’il attendait mieux de la part des fournisseurs et a déclaré qu’ils pourraient faire face à d’autres mesures s’ils ne progressaient pas rapidement.

Une enquête du journal a révélé que les compagnies des eaux ont versé 3 milliards de livres sterling de dividendes cette année aux actionnaires, de l’argent qui aurait pu être utilisé pour réparer les fuites, arrêter la pollution des eaux usées, construire de nouvelles infrastructures et aider à arrimer les factures des ménages.

Le document a également révélé que les entreprises des eaux avaient des dettes de plus de 60 milliards de livres sterling, les intérêts ayant à eux seuls augmenté de près de 1 milliard de livres sterling l’année dernière.

Actuellement, plus de 30 millions de personnes en Angleterre et au Pays de Galles sont confrontées ou sont déjà soumises à des restrictions qui dictent la quantité d’eau qu’elles peuvent utiliser.

Welsh Water, Southern Water et South East Water ont déjà imposé des interdictions d’arrosage et Yorkshire Water a annoncé qu’une interdiction commencera le 26 août.

Thames Water a également averti qu’elle pourrait introduire une interdiction d’ici quelques semaines.

Hier soir, M. Double a déclaré: «Les compagnies des eaux doivent continuer à investir davantage, notamment pour prévenir les fuites et travailler plus rapidement pour réparer les fuites.

« Nous perdons entre 15 et 20 % par an à cause des fuites, ce qui n’est pas acceptable.

“Des progrès ont été réalisés, mais mon message aux compagnies des eaux est qu’elles doivent donner la priorité aux clients, pas aux retours aux actionnaires. Si nous ne voyons pas les progrès que nous attendons, nous n’hésiterons pas à prendre d’autres mesures.

“Le public et le gouvernement attendent à juste titre plus de nos compagnies des eaux.”

Les habitants d’un village de Surrey ont été contraints de faire la queue pour obtenir de l’eau en bouteille après l’échec de l’approvisionnement de Thames Water en raison de «problèmes techniques» dans son usine de traitement de l’eau de Netley Mill.

Un jogger qui traverse une commune aride de Blackheath dans le sud-est de Londres Crédit : LNP