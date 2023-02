Les fuites de Soyouz pourraient garder les astronautes et les cosmonautes sur la station spatiale pendant un an

Commentez cette histoire Commentaire

Le lancement d’un vaisseau spatial de remplacement pour récupérer un astronaute de la NASA et deux cosmonautes russes de la Station spatiale internationale après que leur navire a subi une fuite massive de liquide de refroidissement à la fin de l’année dernière “est en cours d’examen”, a déclaré la NASA dans un communiqué mercredi soir alors que les ingénieurs travaillent pour comprendre la cause d’une fuite affectant un deuxième engin spatial russe.

Plus tôt cette semaine, après avoir découvert la deuxième fuite sur un cargo russe qui ne transporte pas de personnes, les responsables de l’agence spatiale russe ont déclaré qu’ils poussaient le lancement de l’engin de remplacement à mars pour leur donner plus de temps pour enquêter sur le problème.

Mais dans sa déclaration de mercredi, la NASA n’a pas fixé de date à laquelle le vaisseau de remplacement serait envoyé à la station spatiale et a déclaré qu’elle travaillait avec des ingénieurs de Roscosmos, l’agence spatiale russe, “pour enquêter sur la cause de la perte de liquide de refroidissement des deux ” navires. Il a ajouté que “l’équipage poursuit les opérations normales de la station spatiale et la recherche scientifique”.

L’équipage – l’astronaute de la NASA Frank Rubio et les cosmonautes russes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin – s’est envolé vers la Station spatiale internationale en septembre au cours de ce qui devait être un séjour de six mois, avec un voyage de retour prévu en mars.

Maintenant, on ne sait pas quand l’équipage reviendra.

Le premier revers est survenu en décembre, lorsque le vaisseau spatial Soyouz MS-22 de fabrication russe de l’équipage a fui, crachant du liquide de refroidissement utilisé pour maintenir le vaisseau spatial à une température confortable. Le mois dernier, Roscosmos a déclaré que la fuite était probablement causée par une frappe de micrométéoroïdes – et non par un défaut de fabrication, une conclusion que la NASA a déclaré soutenir. Compte tenu des dégâts, Roscosmos a décidé qu’il serait dangereux pour les astronautes de rentrer chez eux dans ce navire, comme prévu à l’origine. Au lieu de cela, il a déclaré qu’il enverrait un nouveau vaisseau spatial en remplacement.

Ce lancement devait avoir lieu le 19 février. Mais samedi, des ingénieurs russes du centre de contrôle de la mission à l’extérieur de Moscou ont découvert qu’un autre vaisseau spatial – celui-ci un cargo appelé Progress 82 – avait également une fuite de liquide de refroidissement.

Maintenant que deux engins spatiaux ont eu des problèmes similaires à quelques mois d’intervalle, les responsables de la NASA et leurs homologues russes sont confrontés à de nouvelles questions sur la cause des fuites, si elles sont liées et si le vaisseau de remplacement pourrait également avoir un problème similaire.

Le vaisseau cargo Progress est attaché à la station spatiale depuis octobre. Depuis la découverte de la fuite, la NASA a déclaré qu’elle “avait aidé Roscosmos à collecter des images” en utilisant le bras robotique de la station spatiale.

Normalement, les équipages se retirent après des séjours de six mois sur la station spatiale, et Rubio, Prokopyev et Petelin devaient revenir lorsqu’un équipage de remplacement pilotant le prochain vaisseau spatial, Soyouz MS-23, les remplacerait. Puisque Roscosmos envoie maintenant ce vaisseau spatial comme véhicule de sauvetage, l’équipage de remplacement ne volera pas avant septembre. Et donc Rubio, Prokopyev et Petelin seraient prolongés jusqu’à l’arrivée du nouvel équipage.

S’adressant aux journalistes le mois dernier, Joel Montalbano, responsable du programme de la station spatiale de la NASA, a déclaré que l’équipage était “prêt à rester jusqu’à la date de lancement de septembre, si tel est le cas”. Si ce jour de lancement avance plus tôt, ils sont prêts à rentrer plus tôt.