Les fuites de Realme 8s, les images officielles et les spécifications sont sorties

Sans surprise, étant donné son rythme habituel de sortie de téléphone, Realme travaille sur son prochain appareil, et aujourd’hui, une énorme fuite nous apporte ses spécifications et quelques images d’aspect officiel.

L’appareil en question s’appellerait Realme 8s, et malgré l’absence de marque 5G, il s’agira d’un smartphone compatible 5G. En fait, c’est un ajout un peu déroutant à la famille Realme 8. En raison de la prise en charge de la 5G, cela ne peut être considéré que comme une légère amélioration par rapport au Realme 8 5G, ce qu’il est. Nous ne savons pas s’il finira par être vendu aux côtés de tous les autres combinés de la marque Realme 8.











Realme 8s fuite d’images

Quoi qu’il en soit, plongeons-nous dans les spécifications. Le Realme 8s aurait un écran de 6,5 pouces (inconnu si LCD ou OLED) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une caméra arrière principale de 64 MP et un snapper selfie de 16 MP. À la barre se trouve le SoC Dimensity 810 de MediaTek, associé à 6/8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. Le téléphone fonctionnera sous Android 11 avec Realme UI 2.0 sur le dessus, et il dispose d’une batterie de 5 000 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 33 W.

Nous avons donc la taille d’écran et le taux de rafraîchissement du Realme 8 5G, l’appareil photo principal du Realme 8, le même selfie snapper que sur tous les autres membres de la famille, et la même capacité de batterie que les Realme 8 et 8 5G , mais avec une charge plus rapide que les deux. Oh, et le chipset est nouveau dans la série.

Les Realme 8s auront également un capteur d’empreintes digitales latéral (qui semble orienter le choix d’affichage vers l’écran LCD, mais ce n’est même pas « confirmé » par une rumeur pour le moment), une version de couleur violette et un grand total de trois caméras arrière .

La source