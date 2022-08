Les fuites de l’ordinateur de poche de jeu en nuage de Logitech fonctionnent… Android ?

Les consoles portables ne sont pas nouvelles, mais la récolte actuelle est plus puissante et capable que jamais. Il semble maintenant que Logitech veuille une part du gâteau après la fuite de son matériel à venir.

Au début du mois d’août, Logitech a annoncé qu’il travaillait sur le G Gaming Handheld avec Tencent Games “pour faire progresser le cloud gaming portable”. Cela n’a pas pris longtemps, mais des images montrant l’appareil ont maintenant été vues en ligne.

À l’époque, Logitech avait déclaré que le G Gaming Handheld (vraisemblablement pas le nom final) viendrait avec la prise en charge de “plusieurs services de jeu en nuage”, ajoutant qu’il travaillait avec les équipes Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now.

Les images divulguées de Evan Blass – désormais supprimés de Twitter en raison de droits d’auteur, suggérant qu’ils sont bien réels – affichent les logos de ces sociétés sur l’interface utilisateur avec les icônes Steam et Google Play. Il ne s’agit cependant que d’une première image divulguée, elle ne confirme donc pas totalement la compatibilité totale pour l’instant. Après tout, deux logos Xbox sont affichés.

Evan Blass

Cette interface utilisateur ressemble beaucoup à la Nintendo Switch, tout comme l’appareil lui-même, ainsi que le Valve Steam Deck. Il semble que vous pourrez faire défiler un menu horizontal de services et d’applications cloud (Chrome et YouTube sont affichés) avec d’autres paramètres et informations en haut.

Ce qui n’est pas clair, c’est si vous pourrez installer n’importe quelle application que vous aimez depuis le Google Play Store, comme Netflix et BBC iPlayer par exemple. Cela lui donnerait certainement une longueur d’avance sur ses rivaux.

L’inclusion de Google Play suggère que l’appareil fonctionne sur un logiciel basé sur Android. Cela suggère à son tour qu’il pourrait être alimenté par la plate-forme G3x de Qualcomm, une puce conçue pour les consoles portables Android, avec un GPU Adreno pour les jeux mobiles haut de gamme. Il n’a été vu jusqu’à présent que dans un kit de développement Razer présenté aux côtés de la puce elle-même en décembre dernier.

Le kit de développement Razer dispose d’un écran OLED Full HD+ de 6,65 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de sorte que le matériel de Logitech pourrait bien être similaire. Le G3x offre également une connectivité 5G et la possibilité de jouer jusqu’à 144 images par seconde et en HDR 10 bits.

Eh bien, il faudra attendre plus longtemps pour connaître les spécifications, mais en termes de conception, il est clair de voir à quoi cela ressemblera. On ne sait pas quelle est la taille de l’écran sur le G Gaming Handheld, mais nous supposons qu’il correspond au moins aux 6,2 pouces du Switch standard.

Evan Blass

Les images divulguées nous donnent un aperçu clair de ce que l’appareil a d’autre à offrir. L’avant a deux joysticks, des boutons ABXY, un D-pad, un bouton d’accueil et un bouton « G ». Le bord supérieur abrite deux boutons d’épaule de chaque côté ainsi que ce qui ressemble à des boutons de volume et d’alimentation ou de sourdine, ainsi qu’éventuellement un emplacement pour carte microSD.

Le bas semble avoir des ports casque et USB. Il n’est pas clair si la console sera disponible dans d’autres couleurs que le modèle blanc illustré.