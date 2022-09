Les fuites de gaz du Nord Stream font cracher du méthane dans l’atmosphère

Les climatologues reconnaissent qu’il est difficile de quantifier avec précision la taille exacte des émissions et disent que les fuites sont une “petite bulle dans l’océan” par rapport aux quantités massives de méthane émises chaque jour dans le monde.

Les forces armées danoises ont déclaré que des séquences vidéo montraient que la plus grande fuite de gaz avait créé une perturbation de surface d’environ 1 kilomètre (0,62 mile) de diamètre, tandis que la plus petite fuite avait provoqué un cercle d’environ 200 mètres.

Des sismologues ont signalé lundi des explosions à proximité des fuites de gaz inhabituelles du Nord Stream, situées dans les eaux internationales mais à l’intérieur des zones économiques exclusives du Danemark et de la Suède.

L’agence a déclaré qu’un total de 300 000 tonnes de méthane devraient être rejetées dans l’atmosphère à cause des fuites. Le méthane est nettement plus nocif pour le climat que le carbone, ont déclaré les chercheurs de l’UBA, notant que sur une période de 100 ans, une tonne de méthane provoque autant de réchauffement de l’atmosphère que 25 tonnes de carbone.

Le méthane est 84 fois plus puissant que le carbone et ne dure pas aussi longtemps dans l’atmosphère avant de se décomposer. Cela en fait une cible essentielle pour lutter rapidement contre le changement climatique tout en minimisant simultanément les autres émissions de gaz à effet de serre.

Paul Balcombe, maître de conférences honoraire en génie chimique à l’Imperial College de Londres, a déclaré que même si un seul des deux tuyaux Nord Stream qui fuyaient devait libérer tout son contenu, il y aurait probablement deux fois plus de méthane que le Fuite d’Aliso Canyon en 2015 en Californie le plus grand rejet connu de méthane de l’histoire des États-Unis.

La cause des fuites de gaz du Nord Stream n’est pas encore connue. Beaucoup en Europe soupçonnent un sabotage, d’autant plus que l’incident survient au milieu d’une âpre confrontation énergétique entre Bruxelles et Moscou. La Russie a rejeté les allégations selon lesquelles elle était à l’origine de l’attaque présumée, les qualifiant de “stupides”.

Agence danoise de l’énergie a dit mercredi que les émissions dues aux fuites de gaz correspondent à environ un tiers des émissions annuelles de gaz à effet de serre du pays.

Sur la base des estimations initiales du gouvernement danois, le scénario le plus défavorable verrait 778 millions de mètres cubes standard de gaz ou 14,6 millions de tonnes métriques d’émissions d’équivalent carbone. Comparativement, les émissions danoises en 2020 étaient d’environ 45 millions de tonnes d’équivalent carbone.

Grant Allen, professeur de physique atmosphérique à l’Université de Manchester, a déclaré qu’il a été estimé qu’il pourrait y avoir jusqu’à 177 millions de mètres cubes de gaz encore résiduels dans le seul pipeline Nord Stream 2.

Allen a déclaré que ce montant équivaut au gaz utilisé par 124 000 foyers britanniques en un an. “Ce n’est pas une petite quantité de gaz et représente une émission inconsidérée de gaz à effet de serre dans l’atmosphère”, a-t-il ajouté.