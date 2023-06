Les Fugees se réunissent pour ce qui pourrait être leur dernière performance

Lauryn Hill a amené Wyclef Jean et Pras Michel sur scène ce week-end pour surprendre les participants du Roots Picnic à Philadelphie et c’est peut-être la dernière fois que les fans les voient ensemble.

Le trio forme le groupe de hip hop les Fugees et les fans souhaitent depuis longtemps qu’ils se réunissent.

Mais Michel risque jusqu’à 20 ans de prison après avoir été reconnu coupable en avril par un tribunal fédéral de Washington, DC, de 10 chefs d’accusation liés à un complot international.

Il avait fait face à plusieurs chefs d’accusation pour le complot raté visant à aider l’homme d’affaires malaisien Jho Low et le gouvernement chinois à avoir accès à des responsables américains, dont les anciens présidents Barack Obama et Donald Trump.

Le lauréat d’un Grammy a été reconnu coupable de complot en vue de frauder les États-Unis, de falsification de témoins et d’agir en tant qu’agent non enregistré d’un gouvernement étranger.

Samedi, les Fugees ont interprété leurs classiques, notamment « How Many Mics », « Ready or Not », « Killing Me Softly » et « Fu-Gee-La ».

Ils s’étaient séparés en 1997. En 2021, ils ont annoncé qu’ils se réuniraient pour une tournée à l’occasion de leur 25e anniversaire de formation.

Des mois plus tard, la tournée a été annulée en raison de « la pandémie continue de Covid a rendu les conditions de tournée difficiles, et nous voulons nous assurer que nous gardons nos fans et nous-mêmes en bonne santé et en sécurité », selon un communiqué du groupe.