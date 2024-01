Vous êtes-vous déjà demandé si manger une boîte de pêches ou d’ananas était un bon choix pour votre santé ? Dans cette étude approfondie, nous parlerons des bienfaits des fruits en conserve pour la santé, démystifierons les idées fausses courantes et fournirons des conseils pratiques pour incorporer les fruits en conserve dans une alimentation saine.

Explorons comment les fruits en conserve peuvent constituer une option pratique, nutritive et économique pour votre consommation quotidienne de fruits.

Nutrition des fruits en conserve

« Nous entendons tout le temps : « Le frais est le meilleur », mais les fruits en conserve peuvent être tout aussi nutritifs », déclare Chelsea LeBlanc, RDN, propriétaire de Chelsea LeBlancNutrition à Nashville, Tennessee.

Les fruits en conserve fournissent des glucides pour l’énergie, des fibres pour la digestion ainsi que des vitamines et des minéraux pour nous maintenir en bonne santé. Décomposons les informations nutritionnelles de trois fruits en conserve populaires, provenant du Centre de données alimentaires de l’USDA.

Les pêches

Voici les informations nutritionnelles pour une portion de 1 tasse de pêches en conserve dans du jus de pêche, selon le USDA:

Calories : 120

120 Les glucides: 30g

30g Fibre alimentaire: 3g

3g Sucre total : 30g

30g Sucre ajouté : 0g

0g Protéine: 1g

1g Graisse totale: 0g

0g Gras saturé: 0g

0g Cholestérol: 0 mg

0 mg Sodium: 10 mg

10 mg Vitamine A : 60mcg

60mcg Vitamine E : 1,1mg

1,1mg Potassium: 290mg

Ananas

Voici les informations nutritionnelles pour une portion de 1 tasse d’ananas en conserve dans du jus d’ananas, selon le USDA:

Calories : 140

140 Les glucides: 35g

35g Fibre alimentaire: 2g

2g Sucre total : 33g

33g Sucre ajouté : 0g

0g Protéine: 1g

1g Graisse totale: 0g

0g Gras saturé: 0g

0g Cholestérol: 0 mg

0 mg Sodium: 5mg

5mg Vitamine C: 18 mg

18 mg Magnésium: 43mg

43mg Potassium: 352mg

Des poires

Voici les informations nutritionnelles pour une portion de 1 tasse de poires en conserve dans du jus de poire, selon le USDA:

Calories : 130

130 Les glucides: 34g

34g Fibre alimentaire: 4g

4g Sucre total : 30g

30g Sucre ajouté : 0g

0g Protéine: 0,5g

0,5g Graisse totale: 0g

0g Gras saturé: 0g

0g Cholestérol: 0 mg

0 mg Sodium: 10 mg

10 mg Vitamine C: 3 mg

3 mg Cuivre: 122mcg

122mcg Potassium: 190mg

Tous ces fruits sont de bonnes sources de micronutriments comme le potassium, la vitamine C, la vitamine A et bien plus encore. Et comme ils sont en conserve sans sirop, ils ne contiennent aucun sucre ajouté. De plus, chacun offre une quantité impressionnante de fibres pour aider à soutenir la santé cardiaque et une digestion saine.

Avantages pour la santé des fruits en conserve

Ils sont économiques.

Les fruits en conserve sont presque toujours moins chers que les fruits frais, ce qui en fait une option plus rentable pour les petits budgets. De plus, comme ils durent des années, vous n’avez pas à vous soucier de la détérioration rapide et du gaspillage de nourriture. Opter pour des marques de distributeur, plutôt que pour des marques renommées plus chères, est un autre excellent moyen de faire fructifier votre argent.

Ils sont conservés à pleine maturité.

Saviez-vous que les fruits en conserve sont cueillis à leur pleine maturité, puis mis en conserve en quelques heures ? Cela permet de garantir qu’ils conservent une nutrition et une saveur optimales chaque fois que vous êtes prêt à les déguster. LeBlanc affirme : « Comme elles sont emballées au maximum de leur fraîcheur, vous pouvez continuer à manger ces pêches d’été juteuses toute l’année ! »

Ils regorgent de nutriments.

Tout comme les fruits frais et surgelés, les fruits en conserve sont une excellente source de nutriments essentiels comme les fibres, les vitamines et les minéraux. Selon une étude générale de 2019 publiée dans le Revue internationale des sciences de l’alimentation et de la nutritionles fruits et les légumes soutiennent notre santé globale et aident à réduire le risque de certaines maladies comme les maladies cardiovasculaires et le cancer.

LeBlanc souligne même une récente revue de 2020 publiée dans Nutriments qui a montré qu’augmenter votre consommation de fruits et légumes (y compris les fruits en conserve) pourrait favoriser une meilleure santé mentale. L’étude a montré qu’une consommation élevée de ces produits peut favoriser un plus grand optimisme, moins de stress et moins de symptômes de dépression. Cependant, étant donné que les études présentées dans cette revue ont utilisé des méthodes différentes, comparer leurs résultats n’est pas toujours simple et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour aider à clarifier la relation.

Ils sont pratiques.

Les fruits en conserve peuvent représenter un énorme gain de temps avec peu ou pas de travail de préparation.

LeBlanc souligne : « Les directives diététiques actuelles pour les Américains recommandent aux adultes de manger 1 ½ à 2 tasses de fruits chaque jour, mais seulement 1 Américain sur 10 mange suffisamment de fruits et de légumes. Les fruits en conserve permettent de respecter facilement ces recommandations. Ils sont prédécoupés et prêts à manger, ce qui vous fait gagner un temps précieux pour les laver, les éplucher et les hacher.

Cela rend les conserves idéales pour les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, celles qui ne disposent pas de cuisine et les professionnels occupés et pressés par le temps.

Conseils pour inclure des fruits en conserve dans un régime alimentaire sain

Les fruits en conserve peuvent tout à fait constituer un complément sain à votre alimentation, mais il y a quelques points à surveiller. Voici quelques conseils sur la façon d’incorporer les fruits en conserve à votre alimentation saine :

Choisissez des fruits dans de l’eau ou du jus naturel : Optez pour des fruits en conserve dans de l’eau ou dans leur propre jus plutôt que des sirops sucrés pour éviter les sucres ajoutés. Besoin de plus de conseils pour choisir des aliments en conserve ? Lisez notre guide complet.

Optez pour des fruits en conserve dans de l’eau ou dans leur propre jus plutôt que des sirops sucrés pour éviter les sucres ajoutés. Besoin de plus de conseils pour choisir des aliments en conserve ? Lisez notre guide complet. Ne rejetez pas les marques de magasin : Il existe une idée fausse très répandue selon laquelle les marques de magasins sont de qualité inférieure par rapport à leurs homologues de marque. Cependant, c’est loin de la vérité. En réalité, des entreprises comme Producteurs de la côte du Pacifique, qui fournit des produits de marque commerciale, s’engage à suivre les meilleures pratiques de l’industrie. Notamment, Pacific Coast Producers est fier de la façon dont leurs tomates sont cueillies sur vigne et mises en conserve en moins de 5 heures. Les épiceries du pays proposent des options en conserve abordables, qui peuvent vous permettre de déguster des fruits et légumes nutritifs avec moins de contraintes financières.

Il existe une idée fausse très répandue selon laquelle les marques de magasins sont de qualité inférieure par rapport à leurs homologues de marque. Cependant, c’est loin de la vérité. En réalité, des entreprises comme Producteurs de la côte du Pacifique, qui fournit des produits de marque commerciale, s’engage à suivre les meilleures pratiques de l’industrie. Notamment, Pacific Coast Producers est fier de la façon dont leurs tomates sont cueillies sur vigne et mises en conserve en moins de 5 heures. Les épiceries du pays proposent des options en conserve abordables, qui peuvent vous permettre de déguster des fruits et légumes nutritifs avec moins de contraintes financières. Ajoutez des conserves à votre routine de recettes : Utilisez-vous habituellement des fruits frais dans vos smoothies, salades, desserts et parfaits ? Vous pouvez facilement les échanger contre des fruits en conserve pour économiser de l’argent, du temps et du travail de préparation. Nous aimons également utiliser des fruits en conserve dans des recettes comme le cordonnier aux pêches facile et la salade de chou, de tofu et d’edamame.

Questions fréquemment posées

1. Est-il acceptable de manger des fruits en conserve tous les jours ?

Les fruits en conserve peuvent certainement faire partie de votre alimentation quotidienne. Assurez-vous simplement de manger une variété de fruits pour une alimentation équilibrée, ainsi que des légumes abondants, des protéines maigres, des grains entiers et des graisses saines.

2. Les fruits en conserve sont-ils aussi sains que surgelés ?

Les fruits en conserve ont souvent été étiquetés à tort comme étant moins nutritifs que leurs homologues frais ou surgelés. En réalité, les fruits en conserve peuvent être tout aussi nutritifs que les fruits surgelés. LeBlanc explique comment les fruits utilisés pour les conserves sont « cueillis et emballés au maximum de leur fraîcheur, emprisonnant leurs nutriments ».

En fait, une étude publiée dans Journal des sciences alimentaires ont montré qu’après seulement 3 mois, les niveaux d’antioxydants dans les abricots en conserve étaient étonnamment supérieurs de 47 % à ceux des abricots frais. « Ainsi, la prochaine fois que vous prendrez une boîte de fruits, vous pourrez être sûr que vous bénéficierez d’un apport nutritionnel majeur ! Assurez-vous simplement de rechercher des fruits en conserve dans de l’eau ou des jus de fruits plutôt que des sirops pour réduire les sucres ajoutés », conseille LeBlanc.

3. Que faut-il éviter lors de l’achat de fruits en conserve ?

Il est préférable d’éviter les fruits en conserve dans un sirop épais ou avec des sucres ajoutés. Cela dit, les fruits ne sont bénéfiques pour la santé que s’ils sont réellement consommés. Donc, si une petite quantité de sirop rend le fruit agréable pour vous, alors vous pouvez parfaitement choisir cette option à l’occasion.

L’essentiel

Les fruits en conserve offrent un moyen sain, pratique et abordable d’augmenter votre consommation quotidienne de fruits. De plus, ce sont des options nutritives et savoureuses qui sont disponibles directement dans votre garde-manger chaque fois que vous souhaitez ajouter une touche sucrée naturelle à un repas ou une collation. Essayez de choisir des fruits en conserve dans l’eau ou sans sucre ajouté lorsque vous le pouvez, et vous pouvez les échanger contre des fruits frais dans de nombreux smoothies, salades, petits-déjeuners et bien plus encore.

