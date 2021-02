Les frontières fermées de l’Europe poussent les migrants à effectuer une traversée dangereuse des Alpes en France

Alors que les frontières à l’intérieur de l’Europe deviennent de plus en plus difficiles à traverser en raison des restrictions pandémiques, certains migrants et demandeurs d’asile qui sont entrés en Europe par les Balkans tentent de rejoindre la France en traversant les Alpes depuis l’Italie.

Les Alpes italo-françaises peuvent représenter le dernier passage de frontière difficile dans le voyage ardu des migrants. Mais les traverser, surtout en hiver, est difficile même pour ceux qui ont surmonté d’autres obstacles périlleux en cours de route.

Beaucoup essaient de le faire la nuit pour éviter d’être repérés par la gendarmerie nationale française qui patrouille sur des motos de neige.

S’ils sont repérés près de la frontière, ils sont renvoyés en Italie après quelques heures de détention.

Amir Hotak est un demandeur d’asile de 23 ans qui a fui l’Afghanistan. Il a parlé aux journalistes des pays qu’il avait traversés pour en arriver là.

« L’Afghanistan jusqu’à l’Iran, l’Iran jusqu’à la Turquie, la Turquie jusqu’à la Grèce, la Grèce jusqu’à l’Albanie, l’Albanie jusqu’au Monténégro, le Monténégro jusqu’à la Bosnie, la Bosnie vers la Croatie, la Croatie vers la Slovénie. Puis l’Italie », at-il expliqué.

La Croix-Rouge italienne surveille le versant italien des Alpes dans la ville de Claviere depuis 2017, lorsque la route était principalement traversée par des migrants en provenance d’Afrique arrivant par voie maritime. Mais depuis quelques mois, ils disent voir des gens de différents pays.

« Depuis quelques mois, en 2020, le type de migrants passant dans cette région a un peu changé, il y a beaucoup de familles, souvent avec des enfants qui descendent la route des Balkans, donc les principales nationalités sont afghanes, iraniennes, irakiennes », a déclaré Michele Belmondo, volontaire de la Croix-Rouge italienne.

« Les accidents comme les avalanches arrivent souvent. Un autre grand danger est les températures, le froid. Si l’on n’est pas correctement équipé de gants et de vêtements thermiques, passer une nuit à -15 ° C ou -20 ° C peut être mortel ».

À Claviere, commune italienne limitrophe de la France, environ 5000 migrants ont été interceptés par la Croix-Rouge depuis 2017.

Et 1500 d’entre eux l’ont été au cours des cinq derniers mois, selon Belmondo qui patrouille dans les montagnes pour avertir les migrants des dangers, les aider avec des couvertures et, dans certains cas, les secourir.