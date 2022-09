Les frontières de la Russie voient le désespoir alors que les hommes éligibles à la conscription fuient

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Lundi soir, Nikita, une femme de 24 ans de la ville russe de Voronej, s’est rendue en voiture à un poste frontière dans la steppe aride le long de la frontière éloignée de la Russie avec le Kazakhstan. Environ 500 voitures faisaient déjà la queue au point de contrôle isolé.

Réserviste de l’armée russe susceptible d’être appelé dans le cadre de la mobilisation partielle annoncée la semaine dernière par le président Vladimir Poutine, Nikita avait décidé de fuir vers la sécurité relative d’Atyrau, une ville en plein essor pétrolier dans l’ouest du Kazakhstan, où son frère et un ami proche étaient déjà arrivés. .

“La frontière, c’est comme la mort”, a déclaré Nikita à Reuters dans une interview sur l’application de messagerie Telegram. “En cinq heures, ils n’ont laissé passer que 50 personnes”.

Son évasion faisait partie d’un vaste exode de Russie qui a vu des milliers d’hommes en âge de servir vers les frontières avec la Finlande, la Géorgie, le Kazakhstan et la Mongolie. Lundi, Novaya Gazeta Europe a rapporté que 261 000 hommes avaient quitté la Russie depuis la déclaration de mobilisation, citant une source du Kremlin.

À la frontière du Kazakhstan, Nikita a décrit des candidats à l’émigration plantant des tentes le long de l’autoroute menant au poste frontière de Vishnyovka, tandis que d’autres moins bien équipés dormaient sur le tarmac, construisant des lits de fortune avec leurs propres vêtements.

Abandonnant le passage de la frontière après quatre heures d’attente et obtenant une chambre pour la nuit dans la ville voisine de Volgograd, Nikita et sa petite amie ont déclaré à Reuters qu’ils étaient toujours déterminés à trouver un autre moyen de sortir de la Russie et envisageaient les transports en commun. liens à travers la frontière.

Il a déclaré: “Les trains et les bus circulent toujours, mais les billets sont impossibles à obtenir.”

‘SITUATION DESESPEREE’

Le ministère de l’Intérieur du Kazakhstan a déclaré mardi que 98 000 Russes étaient entrés dans le pays la semaine dernière, bien que 64 000 en soient partis. Le ministère a déclaré qu’il ne rapatrierait pas les Russes qui sont entrés dans le pays pour esquiver la conscription.

Les Russes peuvent rester au Kazakhstan jusqu’à 90 jours sans visa.

Le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev a été cité mardi par les agences de presse russes comme soulignant la nécessité de prendre soin des nouveaux arrivants.

Tokaïev a déclaré : « Ces derniers jours, de nombreuses personnes de Russie sont venues vers nous. La plupart d’entre elles sont contraintes de partir en raison de la situation désespérée actuelle. Nous devons prendre soin d’eux et assurer leur sécurité. C’est une question politique et humanitaire. .”

L’annonce de la mobilisation a déclenché une frénésie en Russie, de nombreux jeunes hommes cherchant des moyens d’éviter les combats en Ukraine.

Sur les réseaux sociaux, des groupes fermés ont vu le jour offrant de tout, des conseils pour traverser à des postes frontaliers spécifiques à l’organisation de vols charters privés. Un groupe Telegram a offert des places sur un vol de l’aéroport Domodedovo de Moscou à la capitale kazakhe Astana pour 140 000 roubles (2 400 $).

Certaines des scènes les plus dramatiques se sont déroulées au seul passage frontalier opérationnel de la Russie avec la Géorgie, qui permet aux Russes de rester un an sans visa.

Au poste frontière de Verkhny Lars, qui chevauche une route étroite à travers un spectaculaire col de montagne du Caucase, les autorités locales ont déclaré que 3 500 voitures attendaient de passer en Géorgie.

“L’ENFER COMPLET”

Veronika Karcheva, une voyagiste basée à Tbilissi qui a déménagé de Russie en juin, s’apprêtait à recevoir un groupe de touristes russes lorsque Poutine a annoncé une mobilisation partielle.

Une fois la mobilisation annoncée, Karcheva a annulé son groupe de touristes et a plutôt pris un bus de l’autre côté de la frontière depuis la ville russe de Vladikavkaz pour ceux qui cherchaient à s’échapper de toute urgence.

Karcheva a déclaré: “À l’époque, je ne comprenais vraiment pas l’ampleur de la tragédie, de ce qui se passait.”

Mardi, le chef du ministère géorgien de l’Intérieur a déclaré qu’environ 10 000 Russes entraient chaque jour en Géorgie, contre 5 000 à 6 000 avant l’annonce de la mobilisation.

Mais il y avait aussi des signes que les autorités russes réprimaient la route.

Les autorités de la région locale d’Ossétie du Nord, qui fait partie de la Russie, ont annoncé qu’elles mettaient en place un bureau provisoire à la frontière et que les réservistes tentant de quitter la Russie recevraient des brouillons sur place.

Karcheva a déclaré que la situation du côté russe de la frontière se détériorait, avec un trafic bloqué jusqu’à Vladikavkaz, à 31 km (19 miles) et des files d’attente de plus en plus désespérées pour fuir la Russie.

Karcheva a déclaré: “C’est l’enfer complet. Si vous n’êtes pas assez grossier, si vous n’êtes pas assez méchant, vous serez coincé là pour toujours.”

“J’ai réalisé que je ne pouvais plus rien faire. Je vais me concentrer sur l’aide aux personnes qui sont déjà à Tbilissi”, a-t-elle déclaré.