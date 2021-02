Les frontières de la Corée du Nord sont fermées, mais la Russie affirme que certains de ses citoyens ont trouvé une issue en tramway.

La Corée du Nord a scellé ses frontières il y a plus d’un an, bloquant ses vols et fermant ses frontières avec la Chine et la Russie voisines à cause de la pandémie.

Cette semaine, quelques Russes ont trouvé une issue.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré jeudi que plusieurs employés de son ambassade en Corée du Nord avaient emprunté un itinéraire inhabituel – qui comprenait un trajet en bus et un voyage en tramway poussé à la main – pour atteindre la frontière du pays avec la Russie.

Le groupe comprenait le troisième secrétaire de l’ambassade, Vladislav Sorokin, et sa fille de 3 ans, a déclaré le ministère sur sa page Facebook officielle. Il a également publié une photo montrant plusieurs enfants assis sur le chariot à côté de valises, avec des adultes marchant derrière eux sur une voie ferrée et des collines enneigées au loin.

Lorsque le groupe est arrivé à un poste frontière russe en Sibérie, ils ont été rencontrés par des collègues du ministère des Affaires étrangères et emmenés dans un aéroport de Vladivostok, a indiqué le poste du ministère.