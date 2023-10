Les frontières de Gaza restent fermées et le tout premier caucus sur la santé mentale du Sénat : Morning Rundown

Dans le bulletin d’aujourd’hui : Biden met en garde Israël contre la réoccupation de Gaza. Les entreprises tentent d’obtenir une assurance pour couvrir leurs médicaments amaigrissants. Et Rite Aid dépose le bilan. Voici ce qu’il faut savoir aujourd’hui.

La frontière de Gaza reste fermée aux évacués

Une foule pleine d’espoir s’est rassemblée du côté palestinien du terminal de Rafah ce matin, car on ne savait toujours pas si et quand la seule sortie de Gaza non contrôlée par Israël serait rouverte. Toutes les parties nient tout accord de cessez-le-feu permettant aux Palestiniens étrangers d’évacuer vers l’Égypte et de permettre l’entrée de l’aide indispensable.

Les Israéliens vivant près de la frontière nord avec le Liban sont évacués de la zone, où Israël échange des tirs avec le groupe militant libanais Hezbollah. Dans la ville portuaire de Haïfa, les Américains qui souhaitent quitter Israël attendent de monter à bord d’un bateau de croisière qui les emmènera à Chypre, où ils pourront ensuite prendre des vols commerciaux pour rentrer chez eux.

Les autorités ont désormais identifié et informé les familles des 199 otages israéliens capturés lors de l’attaque surprise menée par le Hamas. L’armée israélienne avait évalué hier le nombre d’otages à 155.

Le Cabinet de sécurité israélien se réunira aujourd’hui à 13 heures HE, a annoncé ce matin le bureau du Premier ministre. La réunion intervient alors que les spéculations se multiplient sur le début de l’offensive terrestre prévue par Israël sur Gaza.

Avant l’offensive attendue, le président Joe Biden a mis en garde Israël contre l’occupation de Gaza. Tout en soulignant qu’il estime que le Hamas devrait être complètement éliminé, il a déclaré qu’il fallait trouver une voie vers un État palestinien.

Le secrétaire d’État Antony Blinken est rentré en Israël ce matin après une tournée diplomatique au Moyen-Orient visant à empêcher la guerre Hamas-Israël de se propager à l’ensemble de la région.

Les rivaux de Trump se battent pour la deuxième place – en termes d’argent de campagne et d’enquêtes

Les candidats républicains à la présidentielle, de gauche à droite, le sénateur Tim Scott, RS.C., le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancien président Donald Trump et l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley. Getty Images ; AFP

Les rivaux de Donald Trump pour l’investiture présidentielle républicaine semblent avoir un problème d’argent qui reflète leurs problèmes dans les sondages.

Aucun d’entre eux ne dispose du type d’argent qui laisserait penser qu’il est sur le point d’éliminer un favori, selon une analyse de NBC News des rapports trimestriels de collecte de fonds. Personne d’autre sur le terrain n’a mis en place le type d’opération de petits donateurs qui peut être exploitée encore et encore pour reconstituer les fonds.

Les candidats non-Trump s’appuiera sur le soutien de super PAC alignés, financés principalement par des mégadonateurs, pour payer des publicités télévisées coûteuses et d’autres activités liées à la campagne, alors que les candidats se battent pour les miettes tandis que Trump continue de dominer les sondages nationaux.

Suzanne Somers, star de « Three’s Company », est décédée à 76 ans

]Suzanne Somers lors de sa résidence à Las Vegas le 23 mai 2015. Denise Truscello / Getty Images pour Westgate Las Vegas Resorts

L’actrice Suzanne Somers, connue pour ses rôles dans les émissions télévisées « Three’s Company » et « Step By Step », est décédée entourée de sa famille un jour avant son 77e anniversaire. « Au lieu de cela, ils célébreront sa vie extraordinaire », a déclaré R. Couri Hay, journaliste de longue date de Somers. On ne sait pas exactement comment Somers est décédé, mais l’acteur « a survécu à une forme agressive de cancer du sein pendant plus de 23 ans », a déclaré Hay.

Exclusif : les sénateurs forment un caucus bipartisan sur la santé mentale

Les sénateurs Alex Padilla, démocrate de Californie, et Thom Tillis, républicain de Caroline du Nord, n’ont pas grand-chose en commun et leurs parcours vers Washington n’auraient pas pu être plus différents.

Pourtant, ils se sont liés d’amitié grâce à leurs expériences de soins auprès d’êtres chers en proie à des crises de santé mentale. Leurs conversations les ont amenés à lancer le tout premier caucus qui se concentrerait uniquement sur la santé mentale. Ils visent à utiliser les fonds déjà affectés dans le cadre de la loi bipartite pour des communautés plus sûres pour garantir que les États et les gouvernements locaux comprendre l’étendue des ressources à leur disposition pour aider à lutter contre la santé mentale.

Rite Aid dépose son bilan dans un contexte de ralentissement des ventes et de litiges liés aux opioïdes

Rite Aid a déposé une demande de protection contre les faillites (chapitre 11) dans le New Jersey et a déclaré qu’elle entamerait une restructuration pour réduire considérablement sa dette. Rite Aid a eu du mal à suivre le rythme de ses plus grands rivaux, CVS et Walgreens, car ils se sont concentrés sur les soins de santé et ont réalisé des investissements importants pour égaler.

La chaîne de pharmacies est aux prises avec un ralentissement des ventes, des dettes et une multitude de procès qui prétendent que l’entreprise a contribué à alimenter l’épidémie d’opioïdes dans le pays en fournissant trop d’analgésiques.

Voici ce qu’il faudrait pour qu’une assurance couvre les médicaments amaigrissants

Les fabricants des médicaments populaires Ozempic, Wegovy et Mounjaro tentent de prouver qu’ils présentent d’autres avantages pour la santé, au-delà de la simple perte de poids et du traitement du diabète. Les compagnies d’assurance ne couvrent généralement pas les médicaments amaigrissants, en raison d’une loi de 2003 qui interdit à Medicare de les couvrir.

Des essais cliniques sont en cours pour voir si les médicaments peuvent réduire le risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral, de maladie rénale et d’autres maladies chroniques chez les personnes obèses. ce qui permettrait aux patients d’obtenir plus facilement une couverture.

La politique en bref

Droits reproductifs : De nombreux républicains candidats à la législature de l’État de Virginie ont déclaré que ils veulent aller plus loin sur l’avortement que l’interdiction de 15 semaines proposée par Glenn Youngkin.

Campagne de réélection de Biden : Le Comité national démocrate, la campagne 2024 du président Biden et une organisation de collecte de fonds qui alimente les partis des États démocrates ont collecté collectivement plus de 71 millions de dollars au troisième trimestre, grâce à la campagne. n’a pas révélé combien il avait récolté spécifiquement.

Élections locales : Le républicain Jeff Landry, soutenu par l’ancien président Donald Trump, sera le prochain gouverneur de la Louisianerenversant le siège précédemment occupé par un démocrate.

Choix du personnel : Trouver du travail avec un casier judiciaire

Un panneau « Aide recherchée : » est affiché dans un restaurant au milieu d’un marché du travail toujours robuste, le 2 février à Los Angeles, en Californie.

Les personnes qui tentent de prendre un nouveau départ après leur incarcération n’ont parfois que peu d’options pour trouver du travail. Dans cette histoire, Shannon Pettypiece interroge des personnes qui ont eu plusieurs recherches d’emploi infructueuses ou, dans certains cas, ont été embauchés puis rapidement licenciés après que les vérifications d’antécédents des employeurs ont révélé leurs condamnations antérieures. Il s’agit d’une histoire perspicace et pleine de compassion qui met en lumière non seulement les personnes impliquées, mais également l’impact économique des défis auxquels elles sont confrontées. – Bryan Loganrédacteur en chef de l’actualité économique

Dans le cas où vous l’avez manqué

Sélectionnez : Achats en ligne simplifiés

Traditionnellement, les calendriers de l’Avent décomptent les jours jusqu’à Noël avec des chocolats ou autres gourmandises sucrées. Ces dernières années, ces calendriers ont pris une nouvelle vie, remplis de vin, de chaussettes, de Legos et bien plus encore. Voici 27 calendriers de l’Avent sur lesquels vous pouvez compter pour rendre la période des fêtes plus amusante.

