Les frontières américaines « ouvertes » exploitent les enfants migrants et aident les trafiquants sexuels

Les vacances d’été sont terminées et le Congrès se remet au travail avec la réforme de l’immigration comme priorité absolue.

Plusieurs audiences ont eu lieu mercredi, toutes axées sur la crise à la frontière sud, depuis l’impact humain des politiques frontalières de l’administration Biden jusqu’à leurs effets sur la main-d’œuvre américaine.

Il existe un accord bipartisan sur le fait que la crise frontalière affecte négativement à la fois les Américains et les migrants, la grande divergence réside dans la responsabilité de la faute.

« Le président Biden a prêté serment d’appliquer les lois de notre pays, et pourtant il ne le fait pas en matière d’immigration », a déclaré le sénateur Chuck Grassley (R-IA) lors d’une audience.

« Ce sont en fait les politiques frontalières de l’administration Trump qui ont imposé des coûts humains dévastateurs aux familles et aux enfants », a déclaré le représentant Bennie Thompson (D-MISS) lors d’une autre audience.

Lors d’une audience du House Homeland Security Committee, Tim Ballard, ancien agent du DHS et inspirateur du film Le son de la libertéa témoigné que l’incapacité à sécuriser la frontière profite aux trafiquants d’êtres humains.

« J’ai personnellement vu comment les points d’entrée étaient chargés d’aider à sauver un enfant, à attraper un prédateur sexuel et à déclencher une chaîne d’événements qui ont sauvé plusieurs enfants de ses abus. D’un autre côté, j’ai parlé avec des survivants qui ont été victimes de la traite. par des cartels profitant des kilomètres de frontière américaine non protégée », a déclaré Ballard aux législateurs.

Il a également souligné les données du Département de la Santé et des Services sociaux (HHS) montrant qu’au moins 85 000 mineurs non accompagnés ont disparu après être entrés aux États-Unis et après avoir été placés sous la garde de « parrains » non contrôlés.

« Il est plus difficile d’adopter un chat dans un refuge aux États-Unis que de sortir un de ces enfants de la garde du HHS et de prétendre que je suis le parrain », a expliqué Ballard.

Pendant ce temps, le témoin démocrate Lee Gelernt, avocat de l’ACLU, a souligné le nombre estimé de 5 500 enfants séparés de leurs parents en vertu des politiques de l’administration Trump.

« Cinq ans plus tard, des centaines d’enfants n’ont toujours pas retrouvé leurs parents faute de papiers et de suivi des parents et des enfants », a déclaré Gelernt.

Mayra Cantu, l’épouse d’un agent de la patrouille frontalière, a évoqué le traumatisme vécu quotidiennement par son mari et ses collègues lors de leurs interactions avec les migrants.

« Imaginez ceci, un enfant qui vient de vivre un voyage horrible et traumatisant, qui a peut-être été violé ou torturé par de mauvaises personnes, a gagné la confiance d’un agent et a exprimé toutes les émotions qu’il retenait. Quel était le plan pour nos agents qui entendraient ces histoires des millions d’immigrés illégaux que vous saviez traverser », a déclaré Cantu.

Pendant ce temps, la Maison Blanche fait également face à des réactions négatives de la part des maires démocrates de villes comme New York et Chicago, qui ont du mal à faire face à un afflux important de migrants au cours de l’année dernière.

Ce week-end, le maire de la ville de New York, Eric Adams, a averti que toutes les agences municipales pourraient voir leurs budgets réduits de 15 pour cent en raison du coût accru de la crise.

